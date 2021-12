Mineselskab trækker sine aktiviteter ud af Grønland

Et for nylig vedtaget uranforbud har fået australsk mineselskab til at standse sine aktiviteter i Grønland.

Greenland Minerals trækker mineselskabets aktiviteter ud af Grønland.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Det sker, omkring en måned efter at det grønlandske parlament, Inatsisartut, forbød udvinding og efterforskning af uran i landet.

Derudover stopper selskabets mangeårige direktør, John Mair. Som afløser har Greenland Minerals ansat Daniel Mamadou, der vil søge nye veje uden for Grønland.

Greenland Minerals har opereret i Grønland siden 2007 med det formål at åbne en mine i Kvanefjeldet.

Det australske mineselskab har arbejdet med planer om minedrift i området for at udvinde en række sjældne jordarter, der bruges i elektronik - samt uran og zink som biprodukter.

I november stemte et spinkelt flertal i parlamentet forbuddet mod udvinding af uran igennem.

Forbuddet betyder, at der er kommet en ny grænse for, hvor meget uran man må grave op, når der graves efter andet end uran.

Grænsen lyder på, at man maksimalt må grave 100 gram uran per ton malm. Greenland Minerals vurderer, at der er omkring 300 gram uran per ton malm.

Selskabet vil derfor kigge på muligheder andre steder i verden.

- Indtil der er klarhed om lovgivningen (uranforbuddet, red.) og indvirkningen, mener bestyrelsen, at det er fornuftigt og rettidigt at søge nye muligheder uden for Grønland, som virksomheden kan udnytte værdien af på kort sigt, skriver selskabet ifølge KNR.

I en børsmeddelelse tilføjer selskabet, at det fortsat vil være i kontakt med det grønlandske selvstyre.

Spørgsmålet omkring mineaktivitet fyldte meget, da Grønland gik til valg tidligere i år.

Partiet Inuit Ataqatigiit, i daglig tale kaldet IA, er stor modstander af mineprojektet i Kvanefjeldet og sejrede stort ved valget.

/ritzau/