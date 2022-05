Miniferie giver ekstra mange biler på vejene

Kristi himmelfartsferien kan give tæt trafik og kø på vejene.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Derfor skal bilister forvente længere rejsetid, især på ud- og hjemrejsedagene 25. og 29. maj, fordi mange skal på forlænget weekend.

- Onsdag vil være det mest travle tidspunkt i perioden mellem 14 og 19. Så hvis det er muligt at køre før eller efter det tidspunkt, vil det være rigtig godt. Hvis man kører i det tidsrum, vil der være rigtig stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid, siger Peter Bruun-Mogensen, vagthavende i trafikcenteret i Vejdirektoratet.

På det tidspunkt vil ferietrafikken nemlig blande sig med myldretidstrafikken. Det skaber ekstra pres, lyder det fra Peter Bruun-Mogensen.

- I forhold til søndag vil tidspunktet flytte sig lidt. Det vil starte lidt tidligere. Mellem klokken 11 og 14 vil der være tæt trafik og risiko for mindre kødannelse. Men det er altså onsdag, at man forventer mest trafik på vejene, siger Peter Bruun-Morgensen.

Her skal bilister især være opmærksomme, hvis de skal fra vest mod øst over E20 Fynske Motorvej og Vestmotorvejen.

Skal bilister via rute 21 fra Sjællands Odde mod Hovedstadsområdet, skal de også påregne mulighed for at blive forsinket.

Vejdirektoratet anbefaler, at trafikanter kører uden for de tidsrum, hvor trafikken er tættest. I øvrigt bør rejsende sætte god tid af til deres køretur.

Også trafik til sommerhusområder forventes at blive ekstra tæt. Det gælder især langs den jyske vestkyst samt i Nordsjælland. Helt konkret på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 40 ved Skagen, rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 21 mod Sjællands Odde.

Bilister opfordres til at orientere sig på trafikinfo.dk og ved at lytte til P4 Trafik.

