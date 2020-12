Minimumsnormeringer i daginstitutioner rykkes ét år frem

Regeringen og dens støttepartier er enige om at afsætte ekstra 200 millioner kroner til flere voksne næste år.

- Der bliver mere tid til ture, højtlæsning og hygge i vuggestuer og børnehaver allerede fra næste år.

Sådan lyder det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, efter at regeringen og dens støttepartier er blevet enige om at prioritere minimumsnormeringer på finansloven for næste år.

Konkret afsættes der fra næste år 200 millioner kroner om året frem til 2024 til mere personale i institutionerne. Det betyder samtidig, at den fulde indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner kan rykkes frem.

Pia Olsen Dyhr fremhæver, at loven om minimumsnormeringer skal vedtages næste forår, "og allerede om tre år skal de være fuldt indfaset".

- Det er en historisk aftale, som indeholder minimumsnormeringer ved lov. Penge til at uddanne mere pædagogisk personale. Sociale normeringer og en lov om, at man ikke må presse børn fra vuggestue til børnehave for at spare penge, siger Pia Olsen Dyhr.

I aftaleteksten skriver partierne dog, at minimumsnormeringerne alene skal gælde på kommuneniveau. Det er ikke et lovkrav på institutionsniveau.

Det kan i praksis gøre en stor forskel for den oplevelse, som forældre og børn får i den enkelte daginstitution.

Det betyder nemlig konkret, at forældrene i den enkelte daginstitution ikke kan være sikre på, at der maksimalt er tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaven.

Enhedslistens Pernille Skipper har været kritisk over for, at minimumsnormeringerne bliver oversolgt, så længe de ikke gælder på institutionsniveau. Hun siger:

- Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi er ærlige om, hvad der er afsat penge til. Enhedslisten ønsker, at der skal være minimumsnormeringer på institutionsniveau.

- Så ville ledere ikke tælle med, og så ville ekstra pædagogisk personale i andre daginstitutioner til eksempelvis børn med handicap eller specielle behov ikke tælle med, siger Pernille Skipper.

Hun henviser til, at når minimumsnormeringerne gælder på kommuneniveau, så kan det betyde, at ekstra personale i en daginstitution med børn med specielle behov trækker fra i en anden daginstitution, som så ikke opfylder den konkrete minimumsnormering.

Pia Olsen Dyhr erkender, at minimumsnormeringerne ikke gælder på institutionsniveau. Det vil SF kæmpe for at få indført på sigt, siger hun og fremhæver samtidig, at det er skrevet ind i aftalen, at de ekstra penge skal bruges på at løfte "alle" daginstitutioner.

Så selvom der ikke vil være minimumsnormeringer i alle daginstitutioner, så skal alle mærke et løft, siger hun.

- Alle børn skal kunne mærke en forskel. Alle børn skal have en bund under normeringen, siger Pia Olsen Dyhr.

Forslaget om minimumsnormeringer har også fået kritik for først at blive indført om flere år. Faktisk først i næste valgperiode, hvor flertallet kan være skiftet. Den bekymring afviser Pia Olsen Dyhr:

- Det her er den største aftale for børnene nogensinde, fordi vi sikrer dem nogle grundlæggende rettigheder. Intet flertal i Danmark vil nogensinde turde ændre på det igen, siger hun.

/ritzau/