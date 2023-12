Minister: 100 millioner fra fond til erhvervsskoler er årets julegave

30 erhvervsskoler og forberedende grunduddannelser (FGU) får støtte fra Nordea-fonden til at investere i mere moderne værktøj, nye teknologier og grøn omstilling.

Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

Samlet får 20 erhvervsskoler og 10 FGU-institutioner fordelt på i alt 57 lokationer rundt omkring i landet del i puljen på i alt 100 millioner kroner.

I regeringen bliver beløbet vel modtaget af børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

- Det er helt utroligt glædeligt, at Nordea-fonden bidrager til, at eleverne kan få nye værksteder og maskiner på over 50 skoler i hele landet. Det er allerede årets bedste julegave, siger han i pressemeddelelsen.

3D-printere, fiberskærere og droner er et lille udpluk af det nye udstyr, der er på vej til de i alt 30 skoler.

Midlerne skal også gå til bedre faciliteter og opkvalificering af undervisere og dermed gøre det mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

Hos EUC Syd i Sønderborg vil der blive skabt et topmoderne multiværksted for tømrer- og mureruddannelsen.

- Jo bedre faciliteter og udstyr, vi kan præsentere for de unge, jo mere attraktivt bliver det for dem at vælge en erhvervsuddannelse. Og vi får brug for endnu flere faglærte til den grønne omstilling, siger Jan Kleeman, der er vicedirektør på EUC Syd.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd advarede i foråret om, at der vil komme til at mangle 100.000 faglærte i 2030, men virkeligheden er, at det allerede nu står skævt til.

En analyse, som Dansk Industri har foretaget, viser, at beskæftigelsen er vokset med 160.000 de seneste fire år, samtidig med at antallet af faglærte i job er faldet med 7000.

Ifølge den administrerende direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen, er der brug for nye generationer af dygtige faglærte.

Han håber, at pengene bidrager til, at flere unge får lyst til at blive håndværkere - uanset om det er smed, kok, landmand eller andre fag.

- Det har været fantastisk at få et væld af ansøgninger fra ambitiøse FGU- og erhvervsskoler, der gerne vil tilbyde deres elever de bedst mulige rammer med moderne udstyr og topkvalificerede faglærere, siger han.

Nordea-fonden har "et almennyttigt formål og støtter gode liv" i Danmark, Færøerne og Grønland. I 2023 uddeler fonden cirka 900 millioner kroner.

/ritzau/