Minister: 200 vacciner mod abekopper ankommer fredag

Fredag ankommer 200 vacciner mod abekopper til Danmark fra Holland. De skal gives til personer, der har været i nær kontakt til smittede med virussygdommen.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til TV 2 News efter et møde med Folketingets sundhedsordførere.

Desuden arbejder Danmark på at indkøbe yderligere 2000 til 3000 vacciner.

Siden tirsdag har der ikke været yderligere smitte med abekopper i Danmark, lyder det videre fra Heunicke.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Situationen er den samme. Vi har to tilfælde. Der har været nogle test siden da, og de har været negative, siger han til TV 2 News.

Han oplyser også, at en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut viser, at der en lav eller meget lav risiko for samfundssmitte med abekopper i Danmark.

Det vurderes dog sandsynligt, at der vil ske yderligere smitte, end hvad der har været hidtil, lyder det videre.

Efter en orientering i Sundhedsministeriet er sundhedsordfører Martin Geertsen (V) heller ikke bekymret for abekopper i Danmark.

- Der er mest af alt behov for, at der kommer lidt ro på. Der er fuldstændig ro på hos sundhedsmyndighederne, siger Martin Geertsen til TV 2 News.

Mødet onsdag hos Magnus Heunicke, SSI og Sundhedsstyrelsen var ikke indkaldt specifikt på grund af abekopper. Mødet var planlagt i forvejen for at give en orientering om situationen i Ukraine.

Sundhedsstyrelsen annoncerede tirsdag, at nære kontakter til smittede med abekopper vil blive tilbudt en vaccine.

- Vaccinen skal gives, efter at man er blevet eksponeret for smitten og skal reducere risikoen for et alvorligt forløb, sagde overlæge og enhedschef Bolette Søborg.

Abekopper er en virussygdom, der blandt andet kan give feber og udslæt med hvide blærer. Modsat covid-19 kan man først smitte andre, når man selv har symptomer. Smitte kan ske via luftveje eller tæt kontakt med kropsvæsker.

Det første danske tilfælde af abekopper blev mandag konstateret hos en mand, som havde været på rejse i Spanien.

/ritzau/