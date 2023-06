Minister åbner for at øge bevilling til Børnerådet under ny formand

Efter mere end syv måneder uden en frontfigur har Børnerådet fået ny formand.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har således udpeget 69-årige Bente Boserup som arvtager for Puk Elgård i rollen.

Institut for Menneskerettigheder og Red Barnet har tidligere rettet kritik mod ministeren for at være for langsom om at finde en ny frontfigur.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil har det krævet tid, fordi man har kigget grundigt på, hvilken funktion Børnerådet skal have i samfundet.

- Det her er en af de opgaver, hvor det har været vigtigst for mig at være grundig i stedet for at være hurtig, siger hun.

- Der har været store udfordringer og kritik af den måde, Børnerådet har fungeret på. Derfor har vi haft behov for at vende skråen.

Børnerådets tidligere formand Puk Elgård fratrådte 13. november sidste år. Hun begrundede det med, at rådet ikke har ressourcer nok til at løse sine opgaver.

Bevillingen til rådet var i 2022 på 9,2 millioner kroner, og den falder med 200.000 kroner om året frem mod 2026.

Men det kan måske nå at ændre sig.

- Vi har ikke taget stilling til, hvordan økonomien kommer til at se ud, siger ministeren.

- Jeg har bedt Bente Boserup om at kigge alt igennem. Og så kommer der på et tidspunkt en indstilling til os politikere om, hvad der skal ske.

Af den grund er det for tidligt at sige, hvordan tingene kommer til at se ud både bevillingsmæssigt og opgavemæssigt i de kommende år, lyder det.

- Men vi vil være åbne over for at se på de anbefalinger, der kommer. Ellers ville det være tudetosset at sætte Bente Boserup i spidsen for en forandringsproces.

Rådets nuværende rolle er ifølge sig selv at sikre børns rettigheder i Danmark og at sørge for, at børn bliver hørt og inddraget i alle forhold, der vedrører dem.

Men fordi samfundet har ændret sig meget siden 1990'erne, hvor rådet blev grundlagt, er der behov for nytænkning, fastslår ministeren.

- Vi har villet kigge på, hvad det er for en opgave, der skal ligge i Børnerådet, og hvordan det spiller sammen med de andre børneorganisationer, der er i samfundet, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun vil ikke komme yderligere ind på, hvad man indtil videre har fundet ud af, at rådets nye rolle skal indbefatte.

- Der er sket meget siden 1990'erne, så børnene har fået en tungere stemme i vores samfund, og det skal vi glæde os over, for det betyder, at rådet har leveret på det, der har været opgaven, siger hun.

Hun mener ikke, at det er problematisk, at rådet ikke har haft en formand siden november.

Ifølge et notat sendt til ministeriet har rådet ellers erklæret sig selv ikke funktionelt i perioden.

Men det forventer Pernille Rosenkrantz-Theil nu, at der kommer styr på.

- Hvis der skal ske en forandringsproces, så skal man have en, der har rigtig mange års erfaring med at arbejde på området, siger hun.

- Bente Boserup er uddannet lærer og har altid arbejdet med børn. Det er afgørende for, at vi kan få lavet den forandring, der skal til.

Boserup har i 14 år været chef for BørneTelefonen og arbejdet 22 år i Børns Vilkår.

Rollen som formand er en ønskeopgave, lyder det.

- Jeg vil gerne skabe et nutidigt råd, som finder en stærk plads i et fællesskab med de øvrige børneorganisationer, siger hun.

- For mig er det vigtigt, at børnene kender deres rettigheder, og at de voksne overholder dem.

