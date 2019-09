Minister åbner op for sen optagelsesprøve til gymnasiet

Regeringen giver unge, som sent beslutter sig for gymnasiet, mulighed for at komme til optagelsesprøve.

Unge, som sent ombestemmer sig og alligevel vil i gymnasiet, får nu mulighed for også at komme til optagelsesprøve i september eller oktober måned.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en meddelelse på ministeriets hjemmeside.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) beslutning drejer sig om at give elever, som først nu søger om optagelse i gymnasiet, mulighed for også at komme til en optagelsesprøve.

Det drejer sig for eksempel om efterskoleelever eller elever i 10. klasse, der har fortrudt dette valg og i stedet vil i gymnasiet.

De elever skal under de nye regler til en optagelsesprøve for at kunne optages. Problemet er, at sidste optagelsesprøve blev afholdt 16. august. De pågældende elever var derfor ellers tvunget til at vente til næste år med at søge om optagelse.

- Det er et klokkeklart eksempel på, at unge fanges i en uddannelsesblindgyde på grund af unødigt bureaukrati.

- Derfor giver regeringen nu de unge, som har ombestemt sig og gerne vil i gymnasiet, en mulighed for at gå til optagelsesprøve, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil på ministeriets hjemmeside.

Gymnasierne kan selv beslutte, hvornår prøven skal afholdes, men det vil fortsat være centralt stillede optagelsesprøver.

Det vil ikke være muligt for elever, som allerede har været til en optagelsesprøve at gå til en ekstra optagelsesprøve.

En ny optagelsesprøve i efteråret forudsætter, at der er plads på gymnasiet. Er der plads, vil eleven blive kaldt til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale.

Gymnasiet afgør efter en konkret vurdering på baggrund af prøven og samtalen, om eleven kan optages.

Det var den tidligere regering, der efter et uddannelsesforlig indførte kravet om, at visse elever skal bestå en særlig optagelsesprøve for at kunne komme på en gymnasial uddannelse.

Prøven er obligatorisk for de elever, som har fået et karaktersnit på under fem i folkeskolen eller kommer fra en prøvefri fri- eller efterskole - uanset om eleven har bestået 9.-klasses afgangsprøve tidligere.

/ritzau/