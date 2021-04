Minister åbner for at tale om anden model end reservationskrav

Det har mødt hård kritik blandt barer, værtshuse og fastfoodrestauranter, at der er krav om bordbestilling.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) åbner nu for at kigge på et krav om, at man skal bestille bord 30 minutter før, at man går på restaurant, bar eller værtshus, når de genåbner på onsdag.

Det fortæller han til DR.

- Kan vi finde en anden vej end de 30 minutter til at nå samme mål, der betrygger vores sundhedsmyndigheder og samtidig er mere anvendeligt ude i restaurationsverdenen, så er jeg altid åben for dialog, siger han.

- Men vi skal passe på smitteudviklingen, fordi ingen os ønsker at lukke ned for vores samfund igen, siger Simon Kollerup til DR.

Han fremhæver, at kravet om tidsbestilling er indført efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne for at holde samfundsaktiviteten nede, fordi man valgte at fremrykke genåbningen af restauranter og barer indendørs med 14 dage.

- Det svarer til, at man kører på en vej - der kan der indimellem være et bump på vejen, der gør, at man ikke kører for hurtigt, siger Simon Kollerup til DR.

Kravet om bordbestilling har mødt kritik fra fastfoodrestauranter som McDonald's og Sunset Boulevard, der helt har droppet at have gæster indendørs, så længe det er gældende.

Det har også mødt kritik fra værtshuse, der ikke er vant til at håndtere bordbestillinger.

En række partier i Folketinget har også opfordret Erhvervsministeriet til at sløjfe kravet.

Kravet om tidsbestilling er i første omgang gældende frem til 6. maj. Det er kun gældende, hvis man sidder indendørs.

Ud over at bestille tid skal man også have et gyldigt coronapas. Det er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for den seneste halve år eller har en negativ coronatest, der højest er 72 timer gammel.

