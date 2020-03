Minister advarer om falske testkit og værnemidler i omløb

Det er afgørende, at Danmark undgår falske værnemidler og testkit, som er i omløb globalt, siger Heunicke.

Det er ikke så let, som det lyder, at udvide testkapaciteten herhjemme.

Det påpeger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde tirsdag.

- Det at skaffe testmidler og værnemidler kan lyde ukompliceret og nemt. Men hver enkelt henvendelse om testudstyr og værnemidler kræver en nøje faglig vurdering af vores myndigheder.

- De har orienteret mig om, at der er falske værnemidler og testkit i omløb globalt. USA har konstateret falske testkit fra Europa. Og i Frankrig er man udsat for forfalskede ansigtsmasker. Det er helt afgørende, at vi undgår det i Danmark, siger Magnus Heunicke.

Hvis falske værnemidler og testkit kommer ind i Danmark, kan det gå ud over patientsikkerheden, lyder det.

Danmark er præget af forsyningsvanskeligheder og arbejder på at få det løst, oplyser Magnus Heunicke (S).

Det gælder blandt andet testudstyr, men en stigning i antal test kunne ses allerede mandag.

- Tallene for i går viste en stigning i antallet af danskere, der er blevet testet, på 300 ekstra. Det tal vil stige, i takt med at vi får øget vores testkapacitet, siger Magnus Heunicke.

Det er konkret ansatte på sundheds- og ældreområdet og flere i gruppen af patienter med lette symptomer, som hyppigere vil blive testet.

De flere test er resultat af en ny strategi i Danmark. Før var fokus på primært at teste syge med alvorlige symptomer.

Strategien er ændret, efter at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) gentagne gange har understreget, at mange test er afgørende for at bekæmpe coronavirus.

Magnus Heunicke siger, at det er for tidligt at sige, hvad det har kostet Danmark, at man ikke har haft mulighed for at teste i det ideelle omfang for coronavirus, fordi sundhedsmyndighederne ikke har sikret nødvendigt testudstyr.

- Vi samler ind hver eneste dag og hver eneste uge, så vi kan lave en grundig evaluering. Jeg kan blot sige, at det er godt at teste så mange så muligt.

- Når WHO anbefaler det så kraftigt, så er det også for at sikre, at man får isoleret de personer, som er smittet, siger Magnus Heunicke.

Han tilføjer, at det ikke kan undgås, at myndighederne begår fejl. Men til gengæld er det vigtigt, at man lærer af de fejl, lyder det.

