Minister afviser forhandling: Snotdumt hvis V og K stemmer nej

De borgerlige partier er i gang med at spænde buen for hårdt, mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), når de kræver nye forhandlinger om international arbejdskraft.

Tirsdag fremlagde Venstre og De Konservative et beslutningsforslag sammen med Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

- Venstre og De Konservative skal ikke stemme imod det forslag (fra S, R, SF og KD, red.). Det vil simpelthen være snotdumt og at skyde dansk erhvervsliv lige i fødderne, siger Tesfaye.

Regeringen fremlagde fredag en politisk aftale med De Radikale, SF og Kristendemokraterne om at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget en arbejdstager uden for EU skal tjene for at kunne få arbejdstilladelse i Danmark.

Forslaget lød på 375.000 kroner. I dag er grænsen på 488.000 kroner.

Men de fire blå partier vil have den ned på 360.000 kroner. De vil have ordningen permanent, modsat regeringens ønske om to år, og så skal ordningen ifølge de blå partier begrænses til lande, der har visumfrihed.

- Jeg tror, at alle kan se, at når beløbsgrænsen i dag hedder 448.000 kroner, og det borgerlige forslag hedder 360.000, og vi nu ligger på 375.000, så har regeringen strakt sig meget langt, siger Mattias Tesfaye.

De fire blå partier understregede på et pressemøde tirsdag i Folketinget, at de vil stemme nej til regeringens forslag. Tesfaye svarer ikke på, om han tror på dem eller ej.

Han svarer, at regeringen vil fremsætte det forslag, som den har indgået med De Radikale, SF og Kristendemokraterne. Og altså ikke indbyde til forhandlinger.

- De skal også lige kende deres besøgelsestid, og det bliver altså til april, siger Mattias Tesfaye.

SPØRGSMÅL: Tror du ikke på dem?

- Venstre og Konservative er to kloge partier, og når de ser vores forslag, som de allerede har set, for vi har lagt det frem, så har jeg meget svært ved at forestille mig, at det ikke skulle blive et bredt flertal af Folketinget, der bakker op, siger Mattias Tesfaye.

/ritzau/