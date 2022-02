Benny Engelbrecht mener ikke, at han har benægtet, at der fandtes CO2-beregninger af infrastruktur-projekter.

Minister afviser at have benægtet CO2-beregningers eksistens

Ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) er det ikke rigtigt, at han overfor Folketingets transportordførere har benægtet, at der fandtes CO2-beregninger på anlæg af de enkelte elementer i den infrastruktur-pakke, som blev aftalt i juni sidste år.

Det sagde han tirsdag aften i et interview i DR-programmet "Deadline".

- Jeg har ikke sagt på noget tidspunkt, at de ikke findes. Vi har sagt, at vi ikke har noget, vi kan forelægge, sagde han i programmet.

Siden fagmedierne Ingeniøren og Mobilitywatch har beskrevet, at der fandtes sådanne beregninger, har ministeren fået kritik fra flere partier - inklusive regeringens egne støttepartier.

Partierne fik ikke beregningerne at se, da de mellem april og juni sidste år forhandlede om, hvilke motorveje og jernbaner der skulle med i pakken. Det ville de ellers gerne.

Ifølge Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, fik partierne endda at vide, at beregningerne ikke fandtes.

- Vi fik det svar, at det havde man ikke beregninger på, og derfor kunne vi ikke få det, sagde han til Ingeniøren.

Benny Engelbrecht har forklaret, at beregningerne fra Vejdirektoratet ikke blev lagt frem, fordi de ikke var "robuste" nok til at kunne bruges til at sammenligne eksempelvis et projekt med et andet.

Det gentog han tirsdag aften i "Deadline". Her sagde han, at det var hans embedsmænd i ministeriet, der erklærede beregningerne ubrugelige.

- Man ender med fagligt i mit ministerium at sige: At vi kan ikke stå inde for det her. Det er der en masse årsager til, sagde Benny Engelbrecht.

- Helt fundamentalt at man ikke kan sammenligne ifølge mit ministeriums embedsfolk mellem vej og bane.

Han tilføjede senere i interviewet:

- Det er ikke mig. Det vil jeg lige understrege. Her taler vi om et embedsværk, som ikke kan stå inde for beregninger, sagde han.

Det mindes Benny Engelbrecht at få at vide 14. april, sagde han i programmet. Det er seks dage efter, at regeringen har lagt sit udspil frem.

Efter at historierne om beregningerne er kommet frem, har ministeren haft støttepartierne SF og Enhedslisten til møde.

Onsdag morgen skal det sidste støtteparti, De Radikale, mødes med ministeren.

Desuden vil der torsdag være et samråd med transportministeren.

/ritzau/