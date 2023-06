Minister afviser at kontakte Apple om mink-sms'er: Jeg har gjort mit

De slettede sms'er i Minksagen kan ikke genskabes, men er væk for altid. Måske kan Apple hjælpe, men det bliver ikke fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), der rækker ud til techvirksomheden.

Det siger han på et kort pressemøde mandag aften efter en orientering til Folketingets partiledere. Her har de fået at vide, at de slettede sms'er i Minksagen ikke teknisk kan genskabes.

Troels Lund Poulsen har gjort sit, mener han selv.

- Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at undersøge, om der er mulighed for, at Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed kan genskabe dem. Der er svaret nej. Så har jeg set, at der er kommet diskussion om, hvorvidt jeg skal kontakte Apple. Jeg ved ikke, hvordan og hvorledes man kontakter Apple.

- Jeg er af den opfattelse, at jeg har gjort mit, siger han.

Efter orientering i Forsvarsministeriet mandag aften pegede blandt andre Danmarksdemokraternes Peter Skaarup og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på Apple som en mulighed.

Men ad flere omgange afviser Troels Lund Poulsen på pressemødet, at kontakt til Apple er hans ansvar.

Han er ikke engang sikker på, at spørgsmålet om Apple ligger i hans ministerium, Forsvarsministeriet.

