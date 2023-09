Minister afviser at lempe regler for international rekruttering

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S) afviser at åbne Danmarks grænser for mere udenlandsk arbejdskraft.

Det siger ministeren i et interview med Politiken.

I stedet skal unge danskere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, være med til afhjælpe den efterspørgsel, lyder det fra Ane Halsboe Jørgensen.

Ministeren frygter, at lempelser vil føre til skævvridning - og altså være imod Socialdemokratiets udlændingepolitik.

- Som regering er vi nødt til at have blik for helheden. Det spørgsmål, jeg er nødt til at stille mig selv som minister, som den enkelte arbejdsgiver ikke behøver stille sig selv, er, at hvis de får de medarbejdere, lad os sige fra et afrikansk land, hvad betyder det så for sammenhængskraften?, siger ministeren til Politiken.

Debatten er vokset, mens ledigheden falder, og behovet for arbejdskraft stiger. Det har fået flere af Halsboe Jørgensens kolleger til at foreslå nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft.

Især udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har anført denne diskussion med forslag om, hvordan virksomheder bør have lettere adgang til at rekruttere fra lande udenfor Europa blandt andet gennem en samarbejdsaftale med lande på det afrikanske kontinent.

Det udtrykte økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sig senere positivt om.

/ritzau/