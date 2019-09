Minister afviser at omstridt migrationspagt binder juridisk

Et lækket notat fra EU-Kommissionen har genantændt politisk strid om, hvorvidt migrationspagt er bindende.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger i utvetydige vendinger, at Danmarks tilslutning til en omstridt migrationspagt fra FN ikke vil få negative konsekvenser.

Frygten har været, at tilslutningen i yderste konsekvens vil åbne sluserne for afrikanske flygtninge.

Men pagten er ikke bindende, siger han på et samråd fredag, efter at et lækket notat fra EU-Kommissionen har rejst tvivl om, hvorvidt unionen betragter migrationspagten som juridisk bindende.

- Kommissionen har fra officielt hold taget kraftigt afstand fra det lækkede notat og bekræftet, at erklæringen ikke er juridisk bindende. Og at den hverken pålægger EU eller medlemsstaterne nye forpligtigelser, siger han.

Diskussionen om FN-pagten med det formelle navn "Global Compact for safe, orderly and regular migration (GCM)" resulterede sidste år i en mindre regeringskrise blandt de borgerlige partier, der sad ved vagten.

I pagten var der formuleringer om, at Danmark skulle bakke op om det multikulturelle samfund, og at der blev sået tvivl om, hvorvidt søjlerne i Danmarks stramme udlændingepolitik stod til at erodere på grund af pagten.

Frygten gik på, at Danmark i yderste konsekvens på grund af pagten ville blive tvunget til at åbne grænsen for afrikanske flygtninge.

Danmark tilsluttede sig trods den ophedede diskussion pagten med forbehold. Siden blev et notat lægget, som såede tvivl om hvorvidt pagten er juridisk bindende. Men det afviser udenrigsministeren.

- Det er altså slået fast adskillige gange, at det lækkede juridiske notat ikke kan tillægges nogen status og ikke kan tillægges nogen juridisk betydning, siger han.

- Det er ganske enkelt ikke rigtigt at hævde, at kommissionen er kommet frem til et andet resultat end danske myndigheder, siger Jeppe Kofod.

Det er Dansk Folkeparti, der har indkaldt til samråd. Sammen med De Konservative har partiet kraftigt advaret om, at pagten ville gøre det nemmere for migranter at komme til Danmark.

De mener, at en dansk tilslutning til pagten ville kollidere med den stramme udlændingepolitik, som Danmark fører.

Daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) samt udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) afstod fra at tage afsted og tilslutte sig erklæringen i Marrakesh i Marokko i december sidste år.

I stedet endte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med selv at tage afsted, efter at han havde lovet, at pagten ikke ville medføre, at Danmark skulle tage imod flere migranter.

Tværtimod sagde han, at pagten ville gøre det nemmere at sende dem hjem. Det var også vurderingen i en skriftlig gennemgang af pagten, som blev regeringens rygdækning for at kunne tilslutte sig.

/ritzau/