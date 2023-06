Minister beder styrelse undersøge anklage mod Gadejuristen

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har bedt Social- og Boligstyrelsen om at undersøge forholdene i Gadejuristen. Det er en privat organisation, der i flere årtier har ydet udgående retshjælp og støtte til udsatte mennesker.

Det viser et folketingssvar fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Folketingets Socialudvalg, skriver Radio4.

Forholdene omhandler den periode, hvor folketingsmedlem Nanna W. Gotfredsen (M) var daglig leder af Gadejuristen.

- Social- og Boligstyrelsen er i gang med at afdække en anklage mod Gadejuristen om uacceptabel brug af offentlige midler.

- Jeg afventer derfor resultatet af Social- og Boligstyrelsens afdækning, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil.

Undersøgelsen kommer, efter at Gadejuristen og Nanna W. Gotfredsen de seneste uger er blevet kritiseret for en række sager.

Radio4 har beskrevet, hvordan Gadejuristen i januar 2020 brugte over 88.000 kroner fra kontoen "egne midler" til at købe en trehjulet kabinescooter, kaldet en tuktuk. Den skulle ifølge Gadejuristen bruges til Folkemødet på Bornholm.

Tuktukken blev placeret hos Nanna W. Gotfredsens daværende kæreste på Bornholm, der selv har fortalt Radio4, at han har brugt tuktukken privat.

Danmarksdemokraternes Susie Jessen har på baggrund af sagerne krævet et svar på, hvordan social- og boligministeren vil sikre, at Gadejuristen, der hvert år får millioner af skattekroner i tilskud, ikke misbruger pengene.

Nanna W. Gotfredsen skriver til Radio4, at hun "er glad for, at der igangsættes en undersøgelse".

Hun mener, at regnskaberne i hendes tid som leder i Gadejuristen "efter min bedste overbevisning" er blevet håndteret efter reglerne.

/ritzau/