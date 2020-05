Minister erkender: Ansatte på TV2 og DR kunne ikke beordres hjem

Man skulle have opfordret til - og ikke krævet - hjemsendelse af ansatte på DR og TV2, siger Joy Mogensen.

Kulturminister Joy Mogensen (S) erkender, at Kulturministeriet ikke havde ret til at beordre hjemsendelse af en lang række ansatte hos Danmarks Radio og TV2 i starten af coronaudbruddet.

Det siger hun i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Den 11. marts blev DR og TV2 af Kulturministeriet bedt om at sende deres medarbejdere hjem på baggrund af coronakrisen.

Den besked gentog Joy Mogensen dagen efter på et møde for institutionschefer på statsinstitutioner samt DR og TV2.

Undtaget var nyhedsjournalisterne, der stadig måtte møde på arbejde.

Det skete, samtidig med at offentligt ansatte i Danmark, der ikke varetog kritiske funktioner, fik besked på i videst mulig udstrækning at blive hjemme for at mindske smitte med coronavirus.

Meldingerne omkring hjemsendelse af øvrige medarbejdere end nyhedsjournalister skulle være "givet på en anden måde", lyder det fra Joy Mogensen.

- Vi har hele tiden været åbne om, at det her var en helt usædvanlig situation, og at der i det tidspres ville ske fejl.

- Skulle det ulykkelige ske, at der igen er behov for en pludselig nedlukning, vil vi nøjes med at opfordre TV2 og DR til at lukke ned, lyder det fra Joy Mogensen i pressemeddelelsen.

Joy Mogensen har ligeledes svaret på et folketingsspørgsmål, hvor hun uddyber beslutningen.

Heri siger hun, at Kulturministeriet ikke uden yderligere tiltag kan pålægge DR og TV2 at sende medarbejdere hjem.

Til gengæld kan man opfordre dem til det, hvilket ifølge ministeren var meningen med henvendelsen.

Men det blev altså fremført som et krav, og det var forkert.

- Jeg kan forstå, at ministeriet under telefonsamtalerne med DR og TV2 gav udtryk for, at der var tale om et pålæg, hvilket er beklageligt, skriver hun i folketingssvaret.

