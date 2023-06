Minister vil begrænse børn og unges brug af skærme i skoletiden

Skærme skal ikke fylde for meget i undervisningen og skoletiden for børn og unge.

Derfor har undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) bedt Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (Stuk) om at udarbejde retningslinjer eller anbefalinger for brug af skærme i grundskolen, SFO'er og på ungdomsuddannelser.

Det skriver Skolemonitor.

De nye retningslinjer skal være henvendt til ledere, undervisere og pædagogisk personale.

I opdraget til Stuk skriver Tesfaye:

- Digitalt baseret undervisning kan være velbegrundet som et didaktisk læringselement, men skærme kan også mindske nærvær, distrahere og i nogle sammenhænge pacificere børn og unge og gøre dem mindre i stand til selvstændig opgaveløsning, lyder det.

Tesfaye åbner for, at der laves aldersopdelte anbefalinger til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Ligesom det "kan være relevant at lade brugen af skærme i frikvarteret indgå i arbejdet".

Bestillingen af retningslinjer for skærmforbrug kommer efter ugers debat om, hvorvidt det ville være gavnligt at begrænse forbruget i institutioner og skoler.

I en spørgetime i maj koblede statsminister Mette Frederiksen (S) børn og unges mistrivsel direkte sammen med deres skærmforbrug.

- Det er jo ikke trafikken, der er det farligste for børn nu. Det er den her, sagde hun og viftede med sin iPhone.

Udmeldingen kom efter et borgerforslag om netop at gribe ind over for børn og unges brug af skærme i institutioner og skoler havde været fremsat. Dette stemte regeringen dog imod.

Men de seneste uger har blandt andet undervisningsministeren altså bebudet, at der bør ske noget på området, så børn får bedre mulighed for at "være børn".

Blandt andet har Tesfaye meldt ud, at regeringen vil ændre lovgivningen, så de 0-6-årige børn i mindst muligt omfang anvender skærme, mens de er i dagtilbud.

Anbefalingerne eller retningslinjerne på ungdomsuddannelsesområdet vil blive præsenteret i oktober, men dem på grundskoleområdet kommer til december.

