Minister: Blå blok bærer ansvar for demonstration mod Mette F.

Inden demonstration mod statsminister løb løbsk, skrev minister, at de borgerlige bærer ansvaret for dem.

Demonstranter omringede torsdag statsminister Mette Frederiksens (S) ministerbil ved Retten på Frederiksberg og spyttede, gav fingeren, smadrede en baglygte og viste deres utilfredshed.

Bilen var dog tom, da statsministeren afgav forklaring for Minkkommissionen i sagen om aflivning af millioner af mink uden lovgrundlag.

To af demonstranterne blev anholdt under tumulten, og ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) bærer de borgerlige skylden for demonstrationerne.

Det skrev han, inden nyheden om anholdelserne kom frem.

- De borgerlige partier og partiledere bærer et KÆMPE ansvar for de her amerikanske tilstande. Det mest kyniske forsøg på karaktermord i dansk politisk historie. Man må håbe, at de er ansvarlige nok til at rydde op i egne konspirationer når Kommissionen er færdig. Føj, skrev han på Twitter.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er han på barsel, hvorfor det ikke har været muligt at få en uddybning.

Til stede ved demonstrationerne var en broget flok bestående af skuffede minkavlere, vaccineskeptikere og folk fra protestbevægelsen "Men in Black".

På bannere stod tekster som "Ind med Slette Mette - Lev med det", "Uvidenhed fritager ikke for ansvar" og "Hvorfor lyver Mette?".

Et klistermærke på en jakke viste et portræt af Mette Frederiksen bag tremmer med teksten "lock her up".

Det sidste stammer fra USA, hvor den tidligere præsident Donald Trumps tilhængere råbte "lock her up", når han nævnte sin modkandidat Hillary Clinton i valgkampen.

På Twitter svarer folketingsmedlem Heidi Bank (V), at det ikke er en "fair beskyldning".

- Du splitter lige nu, mere end du samler med din retorik. I har et massivt forklaringsproblem i den her sag. Stå ved det, i stedet for de her langt ude beskyldninger, skriver hun.

Peter Hummelgaard svarer i et tweet Heidi Bank, at Venstre i 2020 stemte for et borgerforslag om en rigsret mod Mette Frederiksen i minksagen, inden sagen har været for en kommission.

Venstre stemte blandt andet for, fordi borgerforslag ikke er juridisk bindende, hvilket Hummelgaard kritiserer.

- I har valgt, aktivt, ikke at afvente en kommissions afrapportering. I spreder aktivt usandheder og myter om forløbet. Jeres ledende politikere beskylder statsministeren for at lyve, og mener "sumpen skal drænes".

- I bærer et kæmpe ansvar for denne forråelse, skriver han.

Politisk ordfører for Socialdemokratiet Jeppe Bruus er enig i sin partifælles udlægning. Det skriver han efter anholdelserne.

- Den Trumpkampagne, som borgerlige partier kører i øjeblikket, er alt for voldsom. Ud over usaglige og løgnagtige påstande, så opildner den til øget splittelse, mistillid til vores myndigheder og fodrer de mest ekstreme kræfter - som lige nu er kamp mod politi og presse, skriver han på Twitter.

/ritzau/