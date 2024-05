Minister blev far sidste år og venter nyt barn til september

Venstres Morten Dahlin, der er minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, skal være far igen.

Det skriver Billed-Bladet.

35-årige Dahlin og hustruen, Laura, blev i marts sidste år forældre til en pige, og til september får parret en søn.

Hvis der er 18 måneder eller under imellem mellem fødslerne, vil der være tale om såkaldte pseudotvillinger.

I november 2023 blev han udpeget som minister. Dengang måtte Dahlin afbryde sin barselsorlov, som allerede var indledt, få dage før at han fik tilbuddet og takkede ja til ministertitlen.

- Jeg havde kun én ting på programmet i dag. Det var babysvømning. Nu har jeg været hos dronningen, sagde Dahlin dengang på slotspladsen ved Amalienborg.

Dahlin gik på udskudt orlov i februar i år og vendte retur til jobbet som minister i marts.

- Christiansborg og ministerkontoret har jeg fra i dag byttet ud med barnevognen. Sidst jeg forsøgte, blev barslen afbrudt, men denne gang skal det være. Jeg glæder mig uendeligt meget til at bruge tid med Mathilde, skrev Dahlin tilbage i februar i et opslag på Facebook.

Han overtog sit ministerium fra partifællen Louise Schack Elholm ved en mindre regeringsrokade. Før det var Dahlin Venstres politiske ordfører.

Der er omkostninger ved at være forælder til småbørn og samtidig være minister, lyder det fra Dahlin. Men han insisterer eksempelvis på at hente sin datter, Mathilde, to gange om ugen i vuggestuen.

- Bare fordi jeg er blevet minister, har jeg ikke tænkt mig at gå glip af min datters og - når den tid kommer - min søns barndom. Men jeg ser Mathilde mindre, end hvis jeg ikke var minister. Det er jo sandheden, siger Dahlin.

Morten Dahlin har været folketingsmedlem siden 2019.

/ritzau/