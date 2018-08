Minister: Bøsser skal også kunne donere blod

Sundhedsministeren vil ændre reglerne, så mænd, der har sex med mænd, fremover også kan blive bloddonorer.

I dag er det forbudt for mænd at donere blod i Danmark, hvis de har haft sex med en anden mand. Nogensinde.

Men det skal laves om, har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) besluttet med et bredt politisk flertal bag sig.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

I stedet for det nuværende forbud mod bloddonation, bliver der fra næste år indført en model, hvor mænd, der har sex med mænd, må donere blod efter en karantæneperiode på fire måneder.

- Jeg er meget glad for, at vi nu har fundet en model, hvor vi moderniserer det danske bloddonationssystem og sikrer mere ligestilling, siger Ellen Trane Nørby i pressemeddelelsen.

Den nye ordning skal få "lige rettigheder og patientsikkerheden til at gå op i en højere enhed", siger hun.

Sidste år bad Ellen Trane Nørby Styrelsen for Patientsikkerhed om at finde en model, der kunne modernisere de danske regler.

De ændringer, der træder i kraft fra næste år, er dermed besluttet på baggrund af en faglig vurdering fra styrelsen.

Styrelsen vurderer, at blodbankerne med de test, der i dag er til rådighed, kan opspore smitte i donorblod med næsten 100 procents sikkerhed.

Med de nye regler må mænd fortsat ikke give blod i fire måneder, efter at de har haft sex med en anden mand.

Ellen Trane Nørby påpeger over for Politiken, at de gamle regler har fokus på seksuel orientering og ikke på, om man har en risikobetonet seksuel adfærd.

Det skal der laves om på, og derfor skal de enkelte blodbanker også have mulighed for helt af dispensere fra karantænereglen for mænd med en fast partner.

- Er man i et monogamt forhold, kan blodbanken sige, at de fire måneders karantæne ikke er relevant. Så har man jo ikke en risikobetonet seksuel adfærd, siger Ellen Trane Nørby til Politiken.

/ritzau/