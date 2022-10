Minister brugte skyggekandidater i valgkampe

Peter Hummelgaard (S) brugte under valgkampene 2015 og 2019 andre valgkredse end sin egen til at blive valgt.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har benyttet sig af såkaldte skyggekandidater under folketingsvalget i 2015 og 2019.

Det fortæller ministeren til Politiken mandag.

Sagen blev omtalt af Frihedsbrevet mandag, og nu erkender ministeren altså at have gjort brug af andre valgkredse end sin egen til at føre valgkamp.

Peter Hummelgaard har "fået hjælp fra Bispebjerg-kredsen" i Københavns Storkreds ved begge Folketingsvalg, siger han.

Peter Hummelgaard stiller op i Tårnby-kredsen i Københavns Storkreds – ikke i Bispebjerg-kredsen.

Han fik i 2019 hjælp fra Lone Larsen, der officielt stillede op for partiet i Bispebjerg-kredsen. Men hun ville ikke vælges ind. Hendes kreds førte i stedet valgkamp for Peter Hummelgaard.

– Sidste gang var det Peter Hummelgaard, jeg stillede op for. Idéen var, at han brugte hele vores område til plakater og alting, forklarede Lone Larsen til Frihedsbrevet mandag.

Metoden er ikke ulovlig, men Socialdemokratiets hovedbestyrelse har op til Folketingsvalget i år valgt at understrege, at alle kandidater for partiet skal føre deres egen valgkamp.

Peter Hummelgaards metode vækker harme hos flere af hans partifæller, herunder Mette Reissmann (S) og Lars Aslan Rasmussen (S).

Det kan skade demokratiet, mener Mette Reissmann, der var folkevalgt for Socialdemokratiet i perioden, hvor Peter Hummelgaard brugte skyggekandidater.

Når Politiken spørger, hvorfor Peter Hummelgaard ikke bare fører valgkamp for sig selv, forsvarer ministeren sig med, at det samme er sket i mange andre kredse i hele Danmark.

- Der sidder en kreds, som har en begrænset vælgerdemografisk mulighed for at få en kandidat valgt. Derfor træffer de en beslutning om, at de gerne vil kanalisere deres arbejde over til en anden kreds i storkredsen, siger han.

Bispebjerg-kredsen afkræfter over for Politiken, at der i dag er skyggekandidater i kredsen.

/ritzau/