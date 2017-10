Minister: Computertjek kan gøre eksamen fair og objektiv

Gymnasieelever må ikke snyde med pc til eksamen, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA) om tjek.

Gymnasier skal give karakterer, som omverden stoler på. Ellers udhules respekten for eksamen.

Det mener undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Hun vil lade gymnasier tjekke elevers bærbare pc'er i sit udkast til ny bekendtgørelse om prøver og eksamener.

- I uddannelser og arbejdsliv skal man regne med, at karakterer ved eksamen er givet for dét, den enkelte elev kan. Ikke dét, som man kan få på de sociale medier eller måske købe sig til en opgave, siger Merete Riisager.

Spørgsmål: Du er ikke på vej mod den sorte skole?

- Hvis eksamen ikke er fair og objektiv, så kan man kan spørge sig, hvad eksamen skal. Så kan man kalde det moderne eller gammeldags, siger Merete Riisager.

Ministeren vil løbende opdatere reglerne. Hun vil også lytte til eksperter og erfaringer fra Danmarks nabolande.

- Rigtig mange elever vurderer, at det er let at snyde. I mange eksamener har der været fuldstændig fri adgang til internettet, siger Merete Riisager.

- Vi skal retablere eksamen, som en fair og objektiv vurdering af dét, den enkelte kan. Det er meget vigtigt. Den karakter, man får, kan være afgørende for, hvilken studieplads man får.

Hun støttes af Dansk Folkeparti.

- Det er en fin idé. Vi kan ikke leve med, at der er så meget snyd til eksamener. At tjekke computeren er helt normalt, siger DF's gymnasieordfører, Marie Krarup.

- I gamle dage kiggede man i folks tasker, om de havde forbudte hjælpemidler med til eksamen.

Men ministeren møder modstand fra Socialdemokratiet og SF.

- I Socialdemokratiet mener vi, at det er helt ude af trit med virkeligheden at forbyde adgang til internet, siger undervisningsordfører Annette Lind.

- Det er udtryk for en sort, sort minister med et utroligt gammeldags læringssyn.

SF finder ministerens forslag "meget vidtgående", mener undervisningsordfører Jacob Mark.

- Man vil kunne tjekke logfiler, tilrane sig adgang til private mapper og kræve elevernes koder til Facebook-konti, siger Jacob Mark.

- Det er også et brud på privatlivets fred. Vi synes, at man skal kunne overvåge elevernes computere, mens de er til eksamen. Man kan installere softwareprogrammer, der kan lave screenshots (skærmbilleder), siger han.

/ritzau/