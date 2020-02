Minister: Debatten om talenter i skolerne er blevet grim

Undervisningsministeren mener, at debat om indsats for de dygtigste elever skævvrides på sociale medier.

Regeringen har afskaffet en indsats for de dygtigste elever. Og med det er der opstået en alt for hård tone blandt politikerne.

Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Der har udviklet sig en grim debat på de sociale medier. Her fremstår det, som om man enten vil hjælpe de dygtigste eller de svageste elever, siger hun.

Udmeldingen kommer på et samråd onsdag på Christiansborg. Her kritiserer Venstres Ellen Trane Nørby og De Radikales Anne Sophie Callesen undervisningsministeren for at nedlægge en talentindsats til 65 millioner kroner.

Talentindsatsen skulle sikre en bedre skolegang for særligt begavede elever. Ligesom hos fagligt udfordrede elever viser undersøgelser, at de talentfulde elever også kan have det svært i skolen. Blandt andet fordi de savner udfordring.

De Radikale kan godt se, at der måske har været en grim debat. Men de har ikke selv været skyld i den hårde tone, mener partiets undervisningsordfører.

- Nogle gange blev tonen måske grim. Men det har været, når dem, der er heldige at have højt begavede børn, bliver anklaget for at kræve mere. Det er da en grim tone, for det er ikke, hvad det handler om, siger Anne Sophie Callesen (R).

Indsatsen har knap et år på bagen. Den blev oprettet under den tidligere VLAK-regering, men afskaffet af S-regeringen i december. Til stor utilfredshed for ikke bare Venstre, men også regeringens støtteparti De Radikale.

Med talentindsatsen var der afsat 65 millioner kroner til bedre skolegang for talentfulde elever. Men de penge har Pernille Rosenkrantz-Theil nu flyttet til et generelt løft af folkeskolen.

Det gør livet surt for de dygtigste, mener Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby (V).

- Når vi kigger på trivselsgrupperne i folkeskolen, er de fagligt dygtigste og dem, der har de største faglige udfordringer, også dem med størst mistrivsel. Det var det, den nationale talentindsats skulle hjælpe med, siger Ellen Trane Nørby.

Men Pernille Rosenkrantz-Theil er uenig i, at det skulle være det modsatte af at hjælpe de dygtige elever.

- Alle omkring bordet ønsker selvfølgelig at hjælpe begge grupper. Men vi er uenige om, hvordan vi skal gøre det, siger ministeren.

/ritzau/