Minister deler klimaplan op og skubber dele til efter valg

Folketingsvalget lurer i horisonten, så regeringens klimaudspil bliver forhandlet et område ad gangen.

Bid for bid.

Regeringens klimaudspil bliver ikke forhandlet som en samlet plan. Det oplyser energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), som bryder udspillet op for at nå så meget som muligt inden et valg.

- Det bliver område for område. Der ligger 38 forslag i regeringens udspil, og vi vil gennemføre så mange af de 38 forslag som overhovedet muligt inden et folketingsvalg, siger han.

Til mediet Policywatch går han skridtet videre og slår fast, at noget først falder på plads efter valget.

Det tog to måneder at indgå et samlet energiforlig, som faldt på plads inden sommerferien. Men klimaudspillet bliver forhandlet område for område for at nå så langt som muligt inden valget.

Det skyldes, at klimaudspillet er langt mere omfattende ifølge Lars Christian Lilleholt.

Spørgsmål: Nogen vil mene, at det er uambitiøst, når man tager det område for område, hvad siger du til det?

- Jeg synes, at det er super ambitiøst, og jeg er sikker på, at det er den måde, hvor vi er sikre på, at det gennemføres. Oppositionen vil gøre alt, hvad den overhovedet kan, for at forhindre, at det lykkes at komme igennem med det. Og vi har en ambition om, at det skal gennemføres.

Spørgsmål: Hvad er jeres plan værd, når I ikke har en fuld finansiering på plads?

- Vi nedsætter en transportkommission i forhold til elbiler, men nu er det ikke alene transport, der er også tiltag på andre områder, siger han.

Dele af oppositionen kritiserer, at de ikke er blevet indkaldt til "centrale forhandlinger", men det afviser ministeren.

- Det er ren taktik og spin, der er tale om fra oppositionens side. Det, der optager regeringen, er, at vi får taget hul på regeringens klimaudspil og får tingene på plads. Det er det, vi har gjort med de forhandlinger, vi allerede har indkaldt til på transport- og elbilområdet, siger han.

/ritzau/