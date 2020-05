Minister: Der har været udfordringer med testkapaciteten

Man har været nødt til at prioritere, hvem der kunne testes for coronavirus, forklarer sundhedsminister.

Regeringen og myndighederne har fået kritik for forskellige udmeldinger i løbet af coronakrisen om, hvem der skulle testes for coronavirus, og hvor mange der skulle testes.

I løbet af krisen skiftede meldingerne fra myndighederne om, hvilken teststrategi der var gældende.

Derfor ville en række partier, heriblandt Venstre, have sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til på et samråd at redegøre for de forskellige udmeldinger.

Sundhedsministeren fastslår, at der har været kapacitetsudfordringer. Der har ganske enkelt manglet test til at gennemføre den optimale strategi:

- Det har medført, at man hele tiden måtte prioritere, hvilke grupper der kunne testes, siger Magnus Heunicke.

- I Danmark har vi været bremset af den globale mangel på testkit. Der har været udfordringer med kapaciteten, sådan at det ikke har været praktisk muligt at teste i det omfang, vi gerne ville, siger han.

Retningslinjerne for, hvem der skulle testes, er hele tiden blevet justeret og udviklet i takt med, at man blev klogere på epidemien, forklarer Magnus Heunicke (S).

Siden er testkapaciteten blevet væsentligt forbedret, påpeger ministeren. Test er samtidig en vigtig forudsætning for, at samfundet kan åbne yderligere.

Der har dog været skiftende udmeldinger om, hvor mange danskere der skulle testes. Målene har blandt andet lydt på 5000 om dagen og siden 10.000.

Aktuelt kan regionerne teste 10.000 om dagen, mens de hvide telte, der går under navnet "Testcenter Danmark", også kan teste 10.000 om dagen, pointerer ministeren på samrådet.

Dermed er kapaciteten oppe på 20.000 test dagligt. I øjeblikket svinger det daglige antal test fra 8000 til 13.000.

/ritzau/