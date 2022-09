Minister: Dokumentation i ældreplejen er stukket af

Skiftende regeringer har gennem årene ønsket at mindske kravet om dokumentation i ældreplejen, der stjæler tid fra personalets pleje af de ældre.

Tirsdag lancerer social- og ældreminister Astrid Krag (S) i Kristeligt Dagblad en målsætning om, at antallet af registreringer inden for ældreplejens omsorgssystem skal halveres.

Spørgsmål: Det er langt fra første gang, at en regering har en ambition om at skære ned for papirarbejdet i ældreplejen. Hvorfor skulle det lykkes denne gang?

- Denne gang sætter vi et meget markant og også konkret mål - en halvering af registreringer i omsorgsjournalsystemerne, som jo er dér, hvor medarbejderne bruger rigtig meget af deres arbejdsdag på at registrere, dokumentere, kontrollere og skrive ting ned.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi står jo nu i en situation, hvor vi kan se, at selv om pengene er fulgt med det stigende antal ældre under denne regering, så løber man stadig alt for stærkt derude, siger Astrid Krag til Ritzau.

Regeringen vil nedsætte et partnerskab for mindre dokumentation, som skal etableres mellem regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og ansatte og andre aktører i ældreplejen.

Det er ikke første gang, at det sker. Under VLAK-regeringen blev der nedsat en arbejdsgruppe, hvor regeringen og KL indgik sammen med blandt andet Sundhedsstyrelsen.

Desuden var der en følgegruppe med aktører, blandt andet fra Ældre Sagen.

Spørgsmål: Hvad er anderledes med det partnerskab, som den nuværende regering vil nedsætte?

- Vi har haft ekspertgrupper, rådgivninger og et panel til at sidde og arbejde med 60 mennesker, herunder en del ude fra hverdagen, altså dem der står med de her registreringer, der stjæler deres tid, siger Astrid Krag.

I statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale 1. januar varslede hun en ny ældrelov, der blandt andet skulle afskaffe "den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet".

Regeringen nedsatte i foråret et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, som skulle rådgive regeringen om ældreloven.

Her var blandt andet repræsentanter fra ældreplejen, pårørende og de ældre selv med.

- Vi har haft borgermøder i landet, hvor 1000 mennesker er mødt frem, og her har der været medarbejdere, der har givet meget konkrete eksempler på, hvordan vi registrerer den samme ting to-tre-fire steder, siger Astrid Krag.

- Hvordan den sunde fornuft et eller andet sted er forsvundet, når man ikke bare skal spørge hr. Hansen hver morgen, om han igen foretrækker havregrød til morgenmad, men at man også skal registrere, at man har spurgt ham.

- På den måde er der noget, der er stukket af fra os. Og når man bunker det oven på hinanden, hver gang en ny regel, lovgivning og kontrol er blevet lavet, så er det blevet for meget. Nu er det ved at knække derude, siger hun.

/ritzau/