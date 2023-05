Minister efter fyringer i kræftsag: Sagen slutter ikke her

Kræftområdet skal kigges efter i sømmene i forlængelse af sagen om lange ventetider på Aarhus Universitetshospital (AUH), der tirsdag kostede to hospitalsdirektører jobbet.

Det mener indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

- De uvildige undersøgelser, som Region Midtjylland i dag har fremlagt, understreger med al tydelighed, at kræftsagen fra Aarhus Universitetshospital er meget alvorlig, siger hun.

Lægefaglig direktør Claus Thomsen og hospitalsdirektør Poul Blaabjerg er blevet afskediget, efter at det er kommet frem, at 313 patienter med tarmkræft har ventet unødigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital.

Det fortalte regionsdirektør Pernille Blach Hansen på et pressemøde tirsdag morgen.

Her fortalte hun også, at en af de uvildige undersøgelser konkluderede, at hospitalet har begået retlige fejl "med fuldt overlæg".

Det er ifølge Sophie Løhde "fuldstændigt uacceptabelt".

- Regionen har nu placeret et ansvar for den konkrete sag på AUH, men vi skal helt til bunds i, hvad der er foregået på hospitalet.

- Det skylder vi patienterne og deres pårørende, så sagen slutter ikke her. Sundhedsstyrelsen fortsætter dialogen med regionen, og styrelsen vil senere fremlægge en skriftlig opsamling, lyder det fra Sophie Løhde.

Det er dog ikke nok kun at undersøge sagen på Aarhus Universitetshospital, mener Sophie Løhde. Det skal sikres, at der ikke kan opstå lignende sager i fremtiden.

- Derfor har jeg iværksat en genopretningsplan for kræftområdet.

- Vi skal have kigget området efter i sømmene bredt set, styrket regeloverholdelsen og have en forstærket indberetning af overskridelser af de maksimale ventetider, siger hun.

Patienterne med tarmkræft har måttet vente op til otte uger på en operation, selv om de har lovkrav på at blive opereret, senest to uger efter at det er besluttet, at de skal opereres.

For nogle har det betydet, at deres kræft har bredt sig og er blevet uhelbredelig.

Anders Anders Kühnau (S), formand for Danske regioner, gav ved tirsdagens pressemøde en "uforbeholden undskyldning" til de berørte.

- Vi har at gøre med meget syge borgere, der ikke har den hjælp, de har krav på. Den forventning har vi ikke levet op til, og det beklager jeg dybt, lød det.

