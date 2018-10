Minister er klar til at fratage butikker retten til tobakssalg

Større bøder og midlertidig forbud mod at sælge tobak kan ramme butikker, som sælger tobak til mindreårige.

Hvis butikker sælger cigaretter til unge under 18 år, skal de rammes af større bøder, og i værste fald kan der indføres et midlertidigt forbud mod at sælge tobak, hvis en butik bryder loven gentagne gange.

Det mener regeringen, som i sit lovkatalog, der lægges frem tirsdag i forbindelse med Folketingets åbning, kommer med to lovforslag på området.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger, at det ikke skal "være gratis at sælge tobak til mindreårige".

- Vi vil derfor indføre en "three strikes – you're out"-ordning, der betyder, at tobaksforhandlere fremover kan miste retten til at sælge tobak for en periode, siger sundhedsministeren i en skriftlig kommentar.

- Hvis vi skal nå målet om en røgfri generation i 2030, er det afgørende, at vi forhindrer særligt unge i at ryge.

- Og selv om vi har set mange gode takter fra detailhandlen, er der stadig alt for mange tilfælde, hvor butikkerne svigter og bryder loven om at sælge cigaretter til mindreårige, siger hun.

Bødeniveauet skal fordobles i forhold til det tidligere gældende niveau, hvis butikker sælger tobak til personer under 18 år.

Det skal koste butikkerne en bøde på 10.000 kroner i førstegangstilfælde, hvis det står til regeringen.

Andengangstilfælde skal koste 20.000 kroner, og der venter en bøde på 40.000 kroner i tredje-, fjerde- og femtegangstilfælde.

Lovforslaget om bøderne fremsættes torsdag i denne uge. Lovforslaget om det midlertidige forbud fremsættes 15. november.

1. august begyndte Salling Group at gemme cigaretterne i sine kæder Netto, Føtex og Bilka. Butikkerne skjuler cigaretterne, så unge ikke fristes.

Alle Salling Groups godt 600 butikker har fra 1. oktober gemt cigaretterne af vejen.

/ritzau/