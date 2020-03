Regeringen er klar til at kompensere for aflyste koncerter

Regeringen vil se på, hvordan man kan hjælpe arrangører, som mister penge grundet coronaaflysninger.

Regeringen er klar til at kompensere en del af de tab, som arrangører af for eksempel koncerter har, fordi de må aflyse på grund af coronavirus.

Det fortæller erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede fredag, at de danske myndigheder anbefaler, at arrangementer med over 1000 mennesker aflyses for at mindske spredningen af coronavirus.

Selv om det kun er en anbefaling, forventes det at blive efterlevet, var meldingen fra statsministeren.

Det rammer blandt andet arrangører af koncerter, fodboldklubber og håndboldklubber, som må lukke færre ind, aflyse eller spille uden publikum.

- Regeringen ser gerne på muligheder for kompensation i en eller anden grad. Der er forskellige måder at gøre det på, og vi skal finde den rette model.

- Vi kan godt se, at man mister billetindtægter, når man er nødt til at aflyse for at hjælpe til at inddæmme coronavirus, siger Simon Kollerup.

Dele af regeringen skal mandag mødes med repræsentanter for erhvervslivet for at diskutere, hvordan det konkret kan ske. Simon Kollerup fortæller, at der vil være penge med ved mødet.

- Det er klart, at det vil være noget, man skal bruge penge på at gennemføre, siger Simon Kollerup.

Fra flere sider har det mødt kritik, at meldingen om arrangementer med over 1000 mennesker er en anbefaling, som forventes at blive efterlevet, men ikke et decideret forbud.

Det stiller arrangører af for eksempel koncerter i en svær situation, fordi de risikerer at skulle give penge tilbage for billetter og betale musikeren, selv om koncerten må aflyses.

Det fortæller Esben Marcher. Han er sekretariatschef i Dansk Live, der er interesseorganisation for spillesteder og festivaler.

Hvis det i stedet havde været et forbud, ville de kunne have krav på erstatning fra det offentlige.

Spørgsmål: Hvorfor stiller I det ikke som et decideret krav, at man aflyser de her arrangementer?

- Vi opfordrer til, at vi på tværs af politik, erhvervsliv og civilsamfund hjælper hinanden til at få Danmark igennem den her vanskelige situation, som coronavirusset udgør.

- Derfor har vi valgt at opfordre til, at vi hjælper hinanden. Vi kan godt se, at der på nogle arrangementer er tabte billetindtægter. Derfor er vi klar til at drøfte kompensation, siger Simon Kollerup, som ikke havde tid til opfølgende spørgsmål.

/ritzau/