Minister er nødt til at ændre logningsregler efter EU-dom

Efter en EU-dom er der behov for at ændre de danske regler om myndigheders adgang til at indhente loggede teleoplysninger.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

EU-domstolen har 5. april i år afsagt en dom om de irske logningsregler, og det betyder altså, at de danske regler må ændres, så de bliver i overensstemmelse med EU-retten.

Det vil justitsminister Mattias Tesfaye (S) fremsætte et lovforslag om efter sommerferien.

Det ærgrer dog Tesfaye, at reglerne nu må ændres.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at regeringen gerne havde set, at EU-Domstolen var kommet frem til et andet resultat, udtaler han i pressemeddelelsen.

- Og at det var muligt at benytte oplysninger, der er logget generelt og udifferentieret med henblik på at beskytte den nationale sikkerhed, til også at retsforfølge grov kriminalitet som for eksempel mord og voldtægter.

Justitsministeriet vurderede allerede kort tid efter EU-dommen i april, at den betyder, at politiet ikke må få adgang til generelt indsamlet teledata ved efterforskning af grov kriminalitet.

Det er den vurdering, ministeriet nu bekræfter.

Teleselskaberne har i årevis indsamlet borgernes teledata, selv om EU-Domstolen har kendt det ulovligt ad flere omgange i domme mod andre lande.

For at komme uden om de domme har Folketinget vedtaget en ny lov om registrering. 3. marts blev den vedtaget, og den trådte i kraft 30. marts.

Loven har gjort det muligt at få danske teleselskaber til at masseregistrere teledata for at beskytte den "nationale sikkerhed".

Men de data må altså som følge af EU-dommen ikke benyttes til efterforskning af grov kriminalitet.

Teleindustrien har oplyst, at teleselskaberne ikke kun på grund af logningsreglerne registrerer og gemmer teleoplysninger, skriver Justitsministeriet.

Og det er ministeriets vurdering, at politiet godt kan hente de oplysninger i forbindelse med opklaringen af grov kriminalitet.

Det kan kun ske i den periode, hvor teleselskaberne gemmer oplysningerne af andre årsager end som følge af logningsreglerne.

- I den situation, vi står i, synes jeg, vi samlet set er landet et sted, vi kan leve med, udtaler Mattias Tesfaye.

