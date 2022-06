Minister er overrasket over datalov kun holdt seks dage

Regeringen vidste, der var en stor risiko for, at en ny lov om registrering af borgernes teledata ville blive underkendt af EU-Domstolen.

Men justitsminister Mattias Tesfaye (S) er overrasket over, at det skete, blot seks dage efter at den danske lov trådte i kraft i marts. Det siger han på et samråd torsdag.

- Regeringen vidste godt, at der var en væsentlig procesrisiko med det lovforslag, der blev vedtaget. Men jeg tror, det kom som en overraskelse, at man med den dom ville forholde sig til de spørgsmål.

- Og allerede ganske få dage efter at Folketinget havde vedtaget loven, viste det sig så ikke at være i tråd med EU-retten, siger han.

Det er første gang nogensinde, en regering har fremlagt et lovforslag med en "væsentlig procesrisiko", hvilket betyder, at der var en stor risiko for, at den ville være ulovlig.

Loven betød, at teleselskaberne indsamlede borgernes teledata, hvilket er oplysninger om, hvem telekunderne har ringet til, hvem de har sms'et til, og hvilken mast telefonen har været forbundet til.

Efter sommerferien vil Tesfaye fremsætte et lovforslag. Indtil da skal reglerne anvendes i overensstemmelse med EU-retten.

Justitsministeriet vurderede allerede kort tid efter EU-dommen i april, at den betyder, at politiet ikke må få adgang til generelt indsamlet teledata ved efterforskning af grov kriminalitet.

/ritzau/