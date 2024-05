Minister er påpasselig med dansk træning af soldater i Ukraine

De Radikales ønske, om at den danske træningsindsats af ukrainske soldater også bør ske på ukrainsk jord, bliver ikke modtaget med åbne arme af forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Men han afviser heller ikke forslaget entydigt.

- Principperne for vores støtte til Ukraine har fra start været at møde de ukrainske behov, samtidigt med at vi skal undgå at blive part i international væbnet konflikt med Rusland, siger Troels Lund Poulsen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Principperne deles generelt blandt vores allierede.

I stedet er Danmarks "entydige fokus" på Ukraines behov for "mere ammunition, luftforsvar og flere våben", lyder det fra forsvarsministeren.

I flere europæiske landes diskuteres det, om militært træningspersonale skal sendes ind i Ukraine for at træne ukrainske soldater.

Den diskussion bør vi også have i Danmark, lød det fra De Radikales forsvarsordfører, Christian Friis Bach, i sidste uge.

- Både Frankrig, Storbritannien og Litauen taler om det, og jeg synes, det er en vigtig samtale at få startet, og at Danmark skal gå forrest i diskussionen.

- Ukraine efterspørger det, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi begynder at tale om, hvorvidt vi skal gøre det, sagde Christian Friis Bach til Ritzau.

Ifølge forsvarsordføreren er der tre grunde til, at danske instruktører bør træne ukrainske soldater i Ukraine.

For det første er Ukraine en krigszone, hvilket betyder, at der er færre restriktioner end i Danmark, og at træningen kan blive langt tættere på det, som foregår ved fronten.

For det andet er der det lavpraktiske i forhold til, at de ukrainske soldater ikke skal bevæge sig ud af landet og langt væk fra fronten. Og for det tredje er det i Ukraine muligt at bruge det udstyr, som ukrainerne selv laver og anvender.

Danmark træner i forvejen ukrainske soldater flere steder.

På Flyvestation Skrydstrup foregår der træning af ukrainske piloter i at betjene de danske F-16-kampfly, der skal doneres til Ukraine.

Desuden deltager danske instruktører i en træningsindsats af ukrainske soldater i Storbritannien.

/ritzau/