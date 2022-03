Minister er stærkt bekymret over unges druk efter nye anbefalinger

Regeringen vil med en kommende sundhedsreform forsøge at ændre drukkulturen blandt de unge under 18 år.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er meget bekymret over de danske unges store indtag af alkohol. Derfor vil regeringen med en kommende sundhedsreform blandt andet forsøge at ændre drukkulturen hos de unge.

Det siger Magnus Heunicke, efter at Sundhedsstyrelsen mandag er kommet med nye anbefalinger om alkohol. Styrelsen fraråder nu personer under 18 år at drikke alkohol.

- Det er stærkt bekymrende, at danske børn og unge fortsat er europamestre i druk, udtaler ministeren i en skriftelig kommentar.

- Især nu, hvor Sundhedsstyrelsen skærper deres anbefalinger og helt fraråder personer under 18 år at drikke alkohol, fordi man ved, at børn og unge er mere sårbare over for alkohols skadelige virkninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke umiddelbart muligt at få ministeren til at uddybe yderligere, da han er på rejse.

Ifølge Sundhedsstyrelsen skyldes den ændrede anbefaling, at man har fået mere viden om, hvordan alkohol skader hjernens udvikling, imens man er ung.

Det gælder blandt andet med hensyn til hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog.

Regeringen har lovet, at den vil komme med et udspil til en sundhedsreform inden udgangen af marts. Og her kommer regeringen altså til at inddrage drukkulturen blandt den yngre del af befolkningen.

- Vi skal have ændret alkoholkulturen hos de unge, og derfor er det ét af de steder, hvor regeringen sætter ind med den kommende sundhedsreform, siger ministeren.

- Den faglige anbefaling kan blive en løftestang til at udskyde unges alkoholdebut, mindske forbruget og sikre, at fremtidige generationer oplever færre ulykker og færre alkoholskader, udtaler hun i en skriftelig kommentar.

- Men det kræver selvfølgelig, at forældre kender anbefalingerne, og at vores lovgivning følger med.

Hun peger på, at det ikke skal være muligt for de unge at købe alkoholprodukter i blandt andet supermarkeder.

I dag kan børn og unge under 16 år købe alkoholprodukter med en alkoholprocent på under 16,5. Det er eksempelvis øl og vin. Man skal være over 18 år for at købe spiritus og lignende.

Der er desuden forlydender om, at regeringen med sundhedsreformen vil forsøge at gøre det umuligt for børn og unge født efter 2010 at købe cigaretter og andre tobaksprodukter. Det har Altinget og B.T. erfaret.

/ritzau/