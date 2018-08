Minister: For få kvindelige topledere i det offentlige

Ligestillingen halter i det offentlige, mener ligestillingsminister, som ønsker sig flere kvindelige ledere.

På trods af at 70 procent af de offentligt ansatte er kvinder, så sidder langt flere mænd end kvinder i topledelsen. I den offentlige sektor er 70 procent af alle topledere mænd, mens blot 30 procent er kvinder.

Det viser den nyeste udgave af rapporten Ligestillingsredegørelser 2017, som udkommer hvert andet år.

Her har alle kommuner, regioner og statslige institutioner med flere end 50 ansatte gjort status over deres indsats for at sikre ligestilling.

Og det er ikke godt nok, at markant flere mænd end kvinder sidder i toplederstillingerne, mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V).

- Jeg synes, at det er forstemmende, at det ikke ser bedre ud med ligestillingen i den offentlige sektor, siger hun og uddyber:

- Ligestillingsredegørelserne bør blive brugt til noget selvrefleksion i de forskellige direktioner i forhold til, om de egentlig arbejder godt nok med at fremme ligestillingen.

I ligestillingsredegørelserne skal kommuner, regioner og statslige institutioner forklare, hvordan og i hvilken grad de arbejder med ligestilling på personaleområdet og indenfor serviceområder for borgerne.

Der er stor forskel på, i hvilken grad kommunerne tager initiativ til at fremme ligestillingen af mænd og kvinder, når der skal rekrutteres ledere.

41 procent af landets kommuner arbejder slet ikke eller i ringe grad med at få både mænd og kvinder i ledelserne. Og det ærgrer ministeren, som ønsker, at kommunerne arbejder aktivt for at få flere kvindelige ledere.

- Det handler om at sætte nogle mål og tilrettelægge rekrutteringen sådan, at man får nogle kvindelige talenter i spil.

- Det kan være at tilrettelægge efteruddannelse og karriereforløb, så der tages hensyn til de kvindelige medarbejdere, siger Eva Kjer Hansen.

Ligestillingsministeren vil nu sætte et arbejde i gang og undersøge, hvordan kommuner, regioner og statslige institutioner kan blive motiveret til at arbejde bedre med at rekruttere flere kvinder.

- Jeg vil også sørge for, at der i efteråret kommer et inspirationskatalog med gode eksempler på, hvordan man kan sørge for at få større mangfoldighed i ledelsen, lyder det.

/ritzau/