Minister fastholder lukkethed i lækagesag og dropper Hjort-tiltale

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) vil ikke dele fortrolige oplysninger med folketingsmedlemmer, selv om et flertal i Folketinget har fredet den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i sag om mulig lækage.

Han vil derfor hurtigst muligt meddele Rigsadvokaten, at der ikke kan rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, siger han torsdag på et samråd.

Kort forinden stod det klart, at der er et flertal i Folketinget imod at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet. Det er nødvendigt med et flertal for, hvis der skal rejses tiltale i sagen.

- Jeg har tidligere i dag konstateret, at der ikke er flertal i Folketinget for ophævelse af immunitet. Flere partier kræver, at alle 179 medlemmer får indsigt i sagen. Dermed står jeg nu med et valg, siger Mattias Tesfaye på samrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Enten frigiver jeg nogle meget fortrolige oplysninger om statens sikkerhed over for hele Folketinget imod myndighedernes anbefaling. Ellers vil Claus Hjort fortsat have immunitet og dermed undgå at blive stillet for en dommer.

- Her vil jeg bare sige, at jeg klart vælger det sidste. Jeg har et ansvar for befolkningen og statens sikkerhed. Det er klart det vigtigste hensyn for mig.

Det er Rigsadvokaten, som har indstillet til, at der rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen i sagen.

Det mangeårige folketingsmedlem er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Men detaljerne i sagen kendes ikke af offentligheden.

Fordi Claus Hjort Frederiksen er folketingsmedlem, skal der et flertal i form af 90 mandater til for at ophæve hans immunitet og dermed rejse tiltale.

Flere partier har dog afvist at gøre det, fordi justitsministeren ikke vil give alle folketingsmedlemmer indblik i sagen.

Mattias Tesfaye siger på samrådet, at han har "den dybeste respekt for de beslutninger, der træffes".

Men han appellerer samtidig til, at argumentationen ikke bliver "for principiel".

- For så står vi med det problem, at de dybeste hemmeligheder er dårligst beskyttet. Det er en gordisk knude, vi så vil skulle have løst.

Det vil dog formentlig stadig være muligt for anklagemyndigheden at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, når han ved næste folketingsvalg træder ud af Folketinget. Valget skal afholdes senest i juni næste år.

På det tidspunkt er Claus Hjort Frederiksen nemlig ikke underlagt den immunitet, som folketingsmedlemmer har.

Mattias Tesfaye bliver forud for samrådet spurgt, hvorvidt anklagemyndigheden vil forsøge at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen efter et folketingsvalg. Til det svarer ministeren til TV 2:

- Nu sender jeg et brev til rigsadvokaten, og så er det op til anklagemyndigheden at have bolden herfra.

/ritzau/