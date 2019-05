Minister fastholder: Ny aftale giver ret til seniorpension

Med ny aftale er der tale om en decideret ret til tidligere seniorførtidspension, mener Troels Lund Poulsen.

Under det pressemøde, hvor aftalen om nye regler for seniorførtidspension blev præsenteret, gentog regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale, at der med aftalen bliver indført en ret til tidligere seniorførtidspension for nedslidte.

Kravet er, at man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har arbejdet i 20-25 år, og at man vurderes at kunne arbejde 15 timer eller mindre om ugen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) fastholder, at der er tale om en egentligt ret til tidligere seniorførtidspension - også selv om en myndighed skal vurdere, om man kan komme på ordningen.

Hvilken myndighed, som får den opgave, har parterne ikke taget endelig stilling til.

Her er fem skarpe spørgsmål til beskæftigelsesministeren:

Spørgsmål: Hvordan skal det afgøres, om man kan arbejde 15 timer?

- Ja, det skal jeg nok forklare, når vi kommer med den endelige model. Og det kan selvfølgelig godt være noget, der skal diskuteres med partierne, siger Troels Lund Poulsen.

Spørgsmål: Hvordan skal det objektiv gøres op, om man kan arbejde 15 timer?

- Det skal det på den måde, at vi laver en anderledes model end den tidligere. Vi siger, at man skal tage udgangspunkt i det seneste job, og det er lige præcis det, som er anderledes end i dag, hvor en murer godt kan blive vurderet til at kunne arbejde i et byggemarked.

Spørgsmål: Skal man visiteres til den her ordning?

- Nej, man skal henvende sig til den myndighed, der får opgaven.

Spørgsmål: Er der så én, der skal afgøre, om man kan få den?

- Ja, så skal man igennem en sagsbehandling.

Spørgsmål: Men så er det jo ikke en rettighed?

- Det er en ret, der baserer sig på objektive kriterier, og så kommer man igennem en sagsbehandling, siger ministeren.

/ritzau/