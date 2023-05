Minister fastholder penge til Uganda trods homofobisk lovgivning

- Det er klart, at det får nogle konsekvenser, det her. Jeg er meget bekymret over udviklingen i Uganda og synes, at det er dybt, dybt forkasteligt, at man har vedtaget sådan en lovgivning.

Sådan lyder det fra minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S), efter at den ugandiske regering mandag vedtog en lov, som kan give dødsstraf til homoseksuelle.

Loven betyder, at hvis man udøver "homoseksuelle handlinger", kan man få fængsel på livstid.

Hvis man udfører "handlingerne" flere gange, kan det medføre dødsstraf, skrev Reuters.

Samme dag opfordrede den amerikanske præsident, Joe Biden, til en "øjeblikkelig tilbagerulning" af lovgivningen og truede med at skære i udviklingsbistanden.

Det vil dog ikke være en god idé for Danmark at trække udviklingsbistanden, lyder det fra Dan Jørgensen.

- Det er ikke sådan, at vi har nogen penge, som gør, at vi kan trække dem i en form for straf. Havde vi haft det, havde vi helt sikkert overvejet det, siger han.

Danmark sender årligt 400 millioner kroner til Uganda i udviklingsbistand, men kun ti procent af pengene går til ugandiske myndigheder.

- De ti procent går til en antikorruptionsenhed, som er med til at kontrollere myndighederne. Det er altså ikke politikerne, der får pengene. Så det vil næppe være formålstjenstligt eller klogt at trække i den støtte, siger Dan Jørgensen.

I forvejen går en stor del af de 400 millioner til civilsamfundsorganisationer, som hjælper LGBT+-personer.

- Allerede nu er Danmark meget aktive i Uganda i arbejdet med at hjælpe LGBT+-personer. Danmark har forsøgt at gøre sin indflydelse gældende og lægge pres på den ugandiske regering, så lovgivningen ikke blev vedtaget.

- Det gjorde den alligevel, understreger Dan Jørgensen.

Han vil derfor se på at øge udviklingsbistanden, og pengene skal gå til civilsamfundsorganisationer i landet, som blandt andet støtter LGBT+-personer.

- Civilsamfundsorganisationerne har endnu mere brug for pengene, end de nogensinde har haft før. Vi vil meget gerne samarbejde med organisationer, som kan vise, at de gør en forskel, siger han.

Han vil endnu ikke give et beløb for, hvor mange penge Danmark er villige til at øge bidraget med, men regeringen vil se "meget velvilligt" på organisationer, som beder om penge til støtte af LGBT+-miljøet i Uganda.

- Danmark vil have størst mulig indflydelse, hvis vi skruer op for vores arbejde dernede og hjælper de stakkels mennesker, der desværre bliver påvirket negativt af denne her lovgivning, siger Dan Jørgensen.

