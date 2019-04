Minister finpudser liste over kommuners evne til at finde job

København, Aalborg og Odense ligger i den tunge ende på liste over kommuner, der er gode til at få folk i job.

Der er ros til kommuner som Vallensbæk, Nyborg og Frederiksberg, der er bedst til at få ledige væk fra offentlig forsørgelse.

Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, som placerer Langeland, Stevns og Samsø i bunden af listen. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) påpeger, at der er millioner at hente for de kommuner, der forbedrer sig.

- Der er for stor forskel. Det er på mange måder en udfordring, for der er nogen, der gør det godt, og andre der gør det mindre godt. Min opfordring er, at de kommuner, der har et potentiale, gør det bedre, siger Troels Lund Poulsen.

Listen rangerer hvert halve år landets 98 kommuner i forhold til, hvor gode de er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Den er nu udkommet for anden gang og opdateres hvert halve år.

I bunden af listen er en række ø-kommuner. Storbyer som København, Aalborg og Odense ligger i den tunge ende, mens Aarhus indtager pladsen som nummer 37.

Både internt fra Venstre og fra KL har der lydt kritik af, at der mangler ting som ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og særligt førtidspension.

Ministeren har delvist lyttet til kritikken og taget ressourceforløb og ledighedsydelse med denne gang. Men ikke fleksjob og førtidspension.

- Der er ingen kommuner, der visiterer flere til førtidspension, end loven tilsiger. Tværtimod har vi haft problemer med, at flere kommuner ikke har givet den førtidspension, borgerne skulle have.

- I mine øjne er folk på førtidspension ikke nogen, der er på vej tilbage til arbejdsmarkedet, siger Troels Lund Poulsen.

Han har pointeret, at han er klar til at gribe ind, hvis der er en udvikling, som er utilfredsstillende.

Fra 1. januar 2020 får ministeren mulighed for at sanktionere kommunerne. Han har allerede haft kommuner inde til en drøftelse og krævet redegørelser.

