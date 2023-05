Minister: Flere praktiske timer kan øge elevers læseglæde

Det er en "irriteret" børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), der tirsdag kan læse, at danske elever i 4. klasses gennemsnitlige læseevne er faldet siden 2016.

Det er særligt elevernes læseglæde, der skal findes igen, lyder det.

Og her peger Mattias Tesfaye blandt andet på, at folkeskolen skal have flere praktiske timer.

- Jeg vil faktisk vove at påstå, at det er en meget væsentlig del af løsningen, at jo mere irrelevant skolen virker - jo flere børn, der går hjem og siger, "hvad skal jeg egentlig bruge al det her til" - jo mindre har man lyst til at bladre om på næste side, og se hvad der sker, siger Mattias Tesfaye.

Det er ikke en ny, stor folkeskolereform, der skal løse problemet, slår han fast.

- Men jeg sidder og brygger på forslag til at gøre undervisningen mere motiverende for flere elever. Blandt andet ved at få en bedre balance mellem de praktiske sider af tilværelsen og de teoretiske sider af tilværelsen.

- Det kan ikke passe, at vores nabolande skal have dobbelt så mange praktiske timer i folkeskolens ældste klasser, som vi har, når vi ved fra forældrene og eleverne, at det er lige præcis den form for undervisning, der motiverer mest, siger Mattias Tesfaye.

Hvornår ministerens bud på flere praktiske timer i folkeskolen kommer, kan han dog ikke sige.

- Vi må ikke stresse. Det værste, der kan ske for folkeskolen, er, at vi går i panik og laver panikændringer.

- Men det er klart, at det er i starten af valgperioden, vi godt vil fremlægge noget, siger han.

Ifølge den internationale læseundersøgelse, der kaldes Pirls, har de danske elever i 4. klasse ikke været så dårlige til at læse og forstå en tekst i de 15 år, Danmark har medvirket i undersøgelsen.

Undervisningsministeren peger også på, at unge i dag bruger tid på eksempelvis mobiltelefonen i fritiden, hvor de kunne have læst i en bog.

- Det er tomme kalorier, mange unge sidder og glor på. Det er spild af liv.

- Men det er en sværere opgave, som mange unge står med i dag, end jeg stod med, da jeg gik i 4. klasse, for der have jeg slet ikke de muligheder.

Ifølge Mattias Tesfaye arbejder hans ministerium på anbefalinger til, hvordan skærmtid kan begrænses i folkeskolerne.

- Jeg tænker, at det er meget positivt, at et stigende antal skoler indfører en ret restriktiv skærmpolitik. De skoler og skolebestyrelser har min fulde opbakning.

