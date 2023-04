Minister før Ukraine-møde: Ikke på tale at donere hærens kampvogne

Når over 50 lande fredag skal drøfte den videre støtte til Ukraine, kan netop det, at der bliver en videre støtte, ifølge fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) blive et tema.

Forsvarsministeren er Danmarks repræsentant på den amerikanske luftbase Ramstein Air Base i Tyskland, hvor en koalition af over 50 lande ledet af USA endnu en gang mødes.

Blandt andre Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, er på deltagerlisten.

- Jeg tror, at hovedtemaet bliver ammunition, når man taler om konkrete bidrag, siger Troels Lund Poulsen.

- Og så tror jeg, at et andet stort tema bliver at få forpligtet landene på at vise solidaritet - også i 2024 - med Ukraine.

- For der er ikke nogen tvivl om, at den konflikt, vi nu oplever i den østlige del af Ukraine, desværre ikke ser ud til at blive løst og gå væk i løbet af de kommende måneder.

Troels Lund Poulsen drager til Ramstein-mødet dagen efter, at Danmark annoncerede endnu en donation til Ukraine. Sammen med Holland køber Danmark 14 Leopard 2-kampvogne af modellen A4, der leveres til Ukraine i starten af 2024.

Leopard 2-kampvognen anses for at være en af de mest effektive og avancerede kampvogne, der produceres.

Danmark råder selv over 44 Leopard 2-kampvogne af den nyeste model A7. Men de er ikke på vej til Ukraine, slår forsvarsministeren fast.

- Det, der er efterspurgt, er, at donere Leopard 2-kampvogne, og så er vi i den situation, at der er mange forskellige modeller af Leopard 2-kampvogne.

- Det er ikke på tale at donere Leopard 2A7. Det er en meget avanceret teknologisk kampvogn, siger Troels Lund Poulsen.

Og generelt er det ikke primært det danske forsvars våbenlagre, der fremadrettet skal findes donationer på, lyder det.

- Det er klart, at det spor, vi nu bevæger os ind i fra dansk side, primært vil være at lave donationer samme med andre lande.

- Enten at finansiere donationer eller købe os ind i de donationer, der vil komme i løbet af 2023 - fuldstændig ligesom vi har gjort her i forhold til Leopard 2-kampvognene.

Forsvarsministeriet oplyser, at Danmark foreløbig har doneret for 6,2 millioner kroner til Ukraine. Donationerne af Leopard-kampvogne er dog ikke medregnet her.

/ritzau/