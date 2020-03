Minister forlænger nødovernatning for hjemløse grundet corona

Nødherberger bidrager i udgangspunktet til overnatning i de kolde vintermåneder. Ordning løber nu til april.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) forlænger ordning med nødherberger for hjemløse borgere.

Det sker, fordi flere herberger og botilbud i øjeblikket oplever et stort pres på grund af udbruddet af coronavirus i Danmark.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal passe ekstra godt på vores udsatte medmennesker. Alle hjemløse skal fortsat have et sted at sove.

- Kommuner og organisationer yder allerede et imponerede arbejde rundt omkring for at løse udfordringen. Og nu sætter vi flere penge af til nødovernatning, så deres arbejde kan fortsatte, siger Astrid Krag i pressemeddelelsen.

Ordningen, der ellers normalt kun løber i vintermånederne, forlænges nu til udgangen af april.

/ritzau/