Minister forstår godt frustrationer fra bagageansatte i luthavn

Beskæftigelsesminister understreger, at arbejdsmarkedet selv skal løse konflikter som den i lufthavnen.

Normalt bliver politikere anklaget for at blande sig for meget.

Men beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil lade det være op til arbejdsmarkedets parter selv at løse konflikter som den i Københavns Lufthavn, hvor bagagemedarbejdere tre gange har strejket i strid med overenskomsten.

- Det, der har fundet sted i Københavns Lufthavn, er fuldstændig uacceptabelt og udtryk for en kultur, som burde høre fortiden til.

- Jeg har en forventning om og tiltro til, at arbejdsmarkedets parter er ved at rydde op og træffe foranstaltninger, siger Peter Hummelgaard onsdag.

Han forstår dog godt, at bagagemedarbejderne er "trætte af eller frustrerede over, at nogen ikke har lyst til at være en del af det fællesskab" med henvisning til fagforeninger.

Sagen udspringer af, at en sæsonarbejder er blevet truet eller overfuset af bagagemedarbejdere fra fagforbundet 3F, der ville have den pågældende medarbejder til at skifte forbund til dem, der har forhandlet løn- og overenskomstvilkår.

- Det forstår jeg sådan set udmærket. Jeg er med på, at man skal passe på med nuanceringer. Men uanset hvor træt man må være af det, så må man acceptere det, for sådan er lovgivningen, siger Peter Hummelgaard.

Sagen har skabt politisk røre, men beskæftigelsesministeren har afvist at gribe ind.

Tre gange har bagageansatte i Københavns Lufthavn overenskomststridigt nedlagt arbejdet i protest mod en vikar, som nægtede at melde sig ind i fagforeningen 3F.

Den er den fagforening, som har forhandlet løn- og overenskomstvilkår på plads for de ansatte.

Vikaren var allerede medlem af Ingeniørforeningen (IDA). Han blev også udsat for trusler.

Sagen har været i Arbejdsretten, der sagde, at arbejdsnedlæggelserne var overenskomststridige.

Beskæftigelsesminister har inviteret Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation til et møde om, hvorvidt den danske model fungerer, så eksempelvis chikane undgås.

Den danske model er en betegnelse for organiseringen på det danske arbejdsmarked. Den bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

/ritzau/