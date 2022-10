Minister: Fortsat centrale udeståender med Rwanda om modtagecenter

Tesfaye antyder i interview, at et tredje land kan komme i spil i samtaler med Rwanda. Der er dog knaster.

Der er fortsat centrale udeståender i forhandlingerne mellem den danske regering og Rwanda om at flytte dansk asylbehandling til landet.

Det siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) i et interview med Jyllands-Posten.

Et af de områder, hvor parterne endnu ikke blevet enige, er i forhold til, hvad der skal ske med de asylansøgere, som Danmark sender til Rwanda, men som får afvist deres ansøgning i det afrikanske land.

Det er ifølge justitsministeren ikke bare et udestående, men "et centralt udestående".

- Folk, der får afslag på asyl, har ikke ret til ophold i hverken Danmark eller Rwanda. Men det er ikke sikkert, at den eneste løsning er, at det nødvendigvis er tilbagesendelse til vedkommendes eget land.

- Det kan også være, at der kan findes andre løsninger, siger Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten.

Konkret handler det om, hvorvidt man kan forestille sig, at afviste asylansøgere kan sendes tilbage til deres hjemland - for eksempel Syrien eller Afghanistan. Eller om de skal blive i Rwanda, hvis de nægter at rejse.

I interviewet antyder Mattias Tesfaye forsigtigt en tredje mulighed. Nemlig at de afviste asylansøgere sendes fra Rwanda til et tredje land.

- Man kunne godt forestille sig en situation, hvor man med andre lande kunne etablere en mulighed for et opholdsgrundlag et andet sted end vedkommendes hjemland, siger han til Jyllands-Posten og afslutter:

- Jeg tror ikke, at jeg kommer det nærmere.

Idéen om at etablere modtagecentre for asylansøgere i et tredjeland har i flere år været et ønske for Socialdemokratiet. Et ønske, som har vist sig svært at føre ud i praksis.

Ikke desto mindre er der ifølge regeringen konkrete forhandlinger i gang med Rwanda om modtagecentre, der skal huse asylansøgere fra Danmark.

For kun en måned siden var udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) sammen i Rwandas hovedstad, Kigali.

Her underskrev de en fælles erklæring med Rwandas regering om at flytte dansk asylbehandling til landet. En erklæring, der opfattes som endnu et skridt på vejen mod at få danske modtagecentre i Rwanda.

Et eventuelt modtagecenter i Rwanda er kun muligt, fordi Danmark har et retsforbehold over for EU. Til gengæld kan Danmark komme i problemer med Dublin-forordningen.

Der har også fra flere sider været kritik af Rwandas forhold til menneskerettigheder.

