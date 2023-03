Minister forventer advarsel fra klimaråd igen næste gang

Regeringen har fået kritik, efter at de uafhængige rådgivere i Klimarådet for en måned siden udgav sin årlige vurdering af klimaindsatsen.

Godt nok er der anvist en vej mod at indfri de danske klimamål. Men der er så store risici, at rådet ikke mener, at vejen er anskueliggjort.

De forventes ikke at forsvinde lige om lidt, for også i næste rapport ventes Klimarådet at kunne pege på risici ved vejen mod målene.

Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) torsdag på et samråd i Folketinget om Klimarådets rapport.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg anerkender, der vil være risici på vejen mod 2030. Jeg forventer sågar, at rådet også vil kunne pege på risici igen, når de udgiver næste rapport.

- Den politiske opgave er løbende at reducere de risici, siger han.

Danmark har et mål om, at drivhusgasudledningen i 2025 skal være 50-54 procent lavere end i 1990. I 2030 skal det være 70 procent lavere.

Det er blandt andet CCS, hvor CO2 bliver gemt i undergrunden frem for at blive ledt ud i atmosfæren, som Klimarådet udgør en risiko.

Teknologien, hvor den første lagring for nylig fandt sted i Nordsøen, skal levere reduktioner på 3,2 millioner ton CO2-ækvivalenter i 2030.

På torsdagens samråd anerkender Lars Aagaard, at der er risici forbundet med teknologien, som er relativt uprøvet i stor skala.

- Dem skal vi have reduceret. Derfor vil regeringen nøje følge udviklingen og tage bestik af, om de besluttede tiltag er tilstrækkelige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han understreger, at vi hans optik ikke kommer i mål uden CCS, som også FN's Klimapanel, IPCC, anser som værende afgørende.

- Lad os forestille os, at det (CCS-reduktioner, red.) skal tages fra vejtransporten. Så kræver det, at vi skrotter 1,3 millioner fungerende benzinbiler, svarende til mere end halvdelen af den forventede bilpark.

- Det er også en sjat. Så umiddelbart synes jeg ikke, at CCS - hvis jeg må sige det sådan - lyder så dumt, lyder det fra ministeren.

Der er ifølge Klimarådet også betydelige risici for, at landbruget ikke leverer de reduktioner, som det ventes, da der satses på umodne teknologier.

Også et andet centralt ben - en skattereform for industrien - giver rådet panderynker.

/ritzau/