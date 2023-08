Minister forventer flere kampfly til Ukraine fra EU-lande

Danmark, Holland og Norge har valgt at donere kampfly til Ukraine, og hos forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) er både håbet og forventningen, at flere lande vil bidrage.

Når han onsdag mødes med sine forsvarsministerkolleger i EU til et møde, vil han bruge kræfterne på at samle endnu større opbakning til F-16-flykoalitionen, siger han.

- Både i forhold til at flere har lyst til at deltage i træningsindsatsen, og at flere melder sig til at donere fly.

- Jeg tror, det er realistisk, at flere lande nu melder sig i koret og donerer flere F-16-fly, siger Troels Lund Poulsen.

Han vil dog ikke sætte konkrete navne på lande, som han håber på vil melde sig.

Regeringen meldte tidligere i august ud, at 19 F-16-fly skal doneres.

Der er ligeledes en større træningsindsats i gang på Flyvestation Skrydstrup, hvor otte piloter lige nu træner for at blive klar til at kunne flyve flyene.

Med teknisk personel og støttepersonel er 73 ukrainere indtil videre kommet til Danmark for at træne.

Og der vil komme flere piloter end de otte, siger Troels Lund Poulsen.

- Jeg tror, vi må indstille os på, at der er brug for flere piloter - enten til Skrydstrup eller til et andet land, der har sagt, de vil gå ind i træningsindsatsen, siger han og nævner, at amerikanerne vil træne piloter i Arizona.

Troels Lund Poulsen vil endnu ikke sætte tal på, hvor mange der kan blive brug for.

- Nej, det kan vi ikke endnu. Det kommer også an på, hvor dygtige piloterne er, siger han.

Piloterne har netop startet træningen, men er stadig i den indledende fase. Ambitionen er, at de skal trænes i seks måneder, før de er klar.

F-16-donationen er en kostbar affære, og der er mulighed for at søge refusion fra EU for en del af regningen, har mediet Altinget beskrevet.

Hidtil har regeringen dog ikke villet melde noget ud om det.

Men Troels Lund Poulsen siger nu, at regeringen "løbende overvejer, hvordan og hvorledes vi kan få del i nogle af de fælles EU-penge, som vi også finansierer igennem vores bidrag".

- Så jeg synes, man skal holde alle muligheder åbne.

- Vi har ikke lagt os fuldstændig fast på, hvordan og hvorledes vi gør det. Men jeg vil da sige, at jeg ikke kan forestille mig, at vi ikke afsøger de finansieringskilder, der er, siger han.

