Minister forventer ikke at alle åben dør-projekter kan genoptages

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) håber, at den danske åben dør-ordning kan justeres, så den overholder EU's regler for statsstøtte.

- Vi vil drage til kommissionen med et ønske om at justere modellen, siger Lars Aagaard før et dansk klimatopmøde på Marienborg onsdag.

Men han tror ikke, at samtlige 27 af de pauserede projekter under ordningen vil blive etableret. Det fremgår af regeringens udspil "Grøn Handling".

- I en justeret ordning skal områderne konkurrenceudsættes eksempelvis via udbud, så vi får sat en fair pris for vores fælles havarealer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- En del af projekterne kan være i konflikt med andre aktiviteter på havet herunder forsvar, fiskeri, natur og råstofindvinding. Vi undersøger, hvilke projekter som vi kan arbejde videre med, lyder det i udspillet.

I stedet skal justeringen af ordningen "søge at muliggøre, at nogle tilbageværende projekter kan etableres".

Det fremgår ikke, hvornår ministeren forventer at have en afklaring i sagen.

Åben dør-ordningen - støttefri havvind - er en model, hvor virksomhederne kan søge om at få tildelt havarealer uden betaling.

Til gengæld skal de selv stå for alle omkostninger til udvikling og opførelse af projektet.

I den danske energiindustri blev det modtaget med chok, da myndighederne satte åben dør-ordningen i bero 6. februar 2023.

Siden har seks projekter fået lov til at starte op igen og fortsætte sagsbehandlingen.

En redegørelse i marts til Lars Aagaard om forløbet omkring åben dør-ordningen viste, at det var et muligt ønske om at tage betaling for støttefri havvind, der førte til at projekterne blev sat på pause.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en klimaaftale af juni 2022 udtrykte et politisk flertal ønske om "størst mulig indtægt og gevinst" for samfundet.

Det ledte til, at Klimaministeriet bad Energistyrelsen se på muligheden for at tage penge for projekterne som en slags rettidig omhu, hvis det skulle blive et politisk ønske.

Energistyrelsen konkluderede i oktober 2022, at det ville være juridisk muligt at indføre betaling for udnyttelsen af havarealet. Det gjaldt også øvrige krav, men det ville kræve en lovændring.

Energistyrelsen vurderede i december 2022 indledningsvist, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte.

Men efter møder med flere myndigheder førte det i februar til en vurdering af, at der var "betydelig risiko" for, at støttefri havvind kunne betragtes som ulovlig statsstøtte.

Ordningen har eksisteret i omkring 25 år, uden at vurderingen var blevet lavet. Det er dermed ikke EU-Kommissionen, der har startet sagen eller er kommet med vurderingen.

Lars Aagaard siger ved Marienborg, at han onsdag var i dialog med den danske konkurrencekommissær i EU-Kommissionen, Margrethe Vestager, om sagen.

/ritzau/