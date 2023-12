Minister forventer udgifter for over fire milliarder i udbyttesag

Det bliver en "dyr affære" at forsøge at inddrive de milliarder kroner, som briten Sanjay Shah og andre er tiltalt for at have svindlet for i en godt ti år gammel sag om udbytteskat.

Ifølge skatteminister Jeppe Bruus (S) vil omkostningerne være tæt på det halve af de forventede indtægter.

- Det er en dyr affære at lave sager rundt omkring i hele verden, særligt når man opererer i England og USA, hvor en del af det foregår.

- Så et estimat er, at det kan komme til at koste lidt over 4 milliarder kroner at inddrive, at vi altså får mellem 8,5 og 9,5 milliarder kroner tilbage i den danske statskasse, siger Bruus.

Onsdag er den britiske statsborger Sanjay Shah landet på dansk jord, efter at danske myndigheder i flere år har forsøgt at få ham udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater. Shah er hovedmistænkt i sagen.

Det er Kammeradvokaten, som har udregnet skøn over, hvor meget man kan inddrive.

Der hersker stadig usikkerhed om, hvor meget man faktisk kan hive op af lommerne på Sanjay Shah, efter at han er ankommet til Danmark - og sagen kan indledes.

Regeringen og skatteministeren er parat til at betale en høj pris for at retsforfølge dem, som står bag den formodede svindel.

- Jeg ved ikke, om det er for enhver pris. Men det er klart, at når vi har været vidne til, at nogen har haft snablen inde i vores fælles pengekasse og taget penge ud, som vi alle sammen har gået og betalt ind, så har vi da selvfølgelig en meget, meget stor forpligtelse til at jagte de formodede bagmænd, siger Jeppe Bruus.

Danske myndigheder har gang i flere end 400 søgsmål mod parter rundt omkring i verden i den omfattende sag.

- Det siger sig selv, at det må aldrig kunne gentages i det omfang. Vi kan jo aldrig gardere os 100 procent imod, at der er nogen, der forsøger at svindle statskassen, eller forsøger at bruge it eller andet til at gøre det, siger Bruus.

Skatteministeren tilføjer, at der er en "helt anden kontrol" og overvågning både med udbytteområdet og andre skatteområder i dag, end det var tilfældet i 2012.

Den formodede svindel med udbytteskat stod på mellem 2012 og 2015, da myndighederne lukkede kassen i for de udenlandske aktører, som fik milliarder af kroner udbetalt.

/ritzau/