Minister giver 100 millioner til corona-bekæmpelse i u-lande

Det er nok et spørgsmål om tid, før Afrika er hårdt ramt af coronavirus, siger udviklingsministeren.

Udviklingsminister Rasmus Prehn (S) giver 100 millioner kroner til en ny akutpakke.

Den skal hjælpe udviklingslandene med at inddæmme og bekæmpe coronavirus.

- Jeg frygter, at coronavirus i Afrika bliver en humanitær og økonomisk katastrofe, når den får fodfæste på kontinentet.

- Det kan have fatale konsekvenser for de svageste befolkningsgrupper, i flygtningelejre og i tæt befolkede områder, hvor der i forvejen er et svagt sundhedssystem.

- Det er desværre nok et spørgsmål om tid, før kontinentet er hårdt ramt, og der er formentlig allerede nu tale om massive skyggetal for antal smittede, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Der gives 50 millioner kroner til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og 50 millioner kroner til FN's Børnefond (UNICEF).

/ritzau/