Minister giver misvisende belæg for grænselukning

Sundhedsministeren begrunder grænselukning sundhedsfagligt ved at henvise til anbefalinger fra EU-organ.

En redegørelse fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kaster nu lys over, hvilket sundhedsfagligt belæg regeringen mener at have for sin beslutning om delvist at lukke grænserne.

Det skriver Information lørdag på baggrund af en redegørelse, som Sundhedsministeriet har udleveret til avisen.

Her henviser ministeren til, at det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -Kontrol (ECDC) har anbefalet EU-landene at indføre såkaldte "social distancing"-tiltag i kampen mod coronavirus.

Det vil sige tiltag, der mindsker den fysiske kontakt mellem mennesker.

Ministeren fremhæver, at ECDC i sin seneste risikovurderingsrapport skriver, at sådanne tiltag blandt andet bør omfatte "aflysning af ikke-essentielle rejser".

Men den udlægning af anbefalingerne undsiger ECDC.

- Nej, denne sætning betyder ikke, at grænser bør lukkes, skriver ECDC's presseafdeling til Information.

Faktisk anbefaler ECDC slet ikke grænselukninger.

Den tilgængelige evidens understøtter "ikke at anbefale grænselukninger, som vil forårsage betydelige sideeffekter og samfundsmæssig og økonomisk forstyrrelse i EU", lyder det i ECDC's retningslinjer.

Ministerens redegørelse er da ikke retvisende, konstaterer Bjørn Melgaard, der har haft direktørstillinger i WHO i 11 år.

Den viser, at der reelt ikke er nogen faglig begrundelse for grænselukningen, mener han.

- Redegørelsen giver indtryk af, at der er et folkesundhedsmæssigt rationale bag beslutningen om at lukke grænserne delvist. Men det står klart, at det ikke er tilfældet, siger Bjørn Melgaard til Information.

Regeringen er forpligtet til at begrunde grænselukningen sundhedsfagligt over for WHO.

- Efter at have vurderet den information, vi har fået, gennemgår WHO begrundelsen og kan bede lande om at genoverveje, skriver WHO i en kommentar til Information.

Sundhedsministeriet understreger i et skrifteligt svar, at grænselukningen er en del af "en række initiativer", der skal begrænse smitten af coronavirus ved at reducere antallet af sociale kontakter, "herunder ved at begrænse antallet af personer, der indrejser i Danmark".

