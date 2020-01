Minister gør klar til undskyldning til svigtede børnehjemsbørn

En udredning skal afdække svigt og overgreb, som anbragte på statens institutioner kan have været udsat for.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har allerede givet en undskyldning til de tidligere børnehjemsbørn kaldet Godhavnsdrengene.

Snart kommer turen også til de grønlandske børn, der i sin tid blev sendt til Danmark.

Og en tredje undskyldning kan være på vej. Den vil være til de anbragte, der har været udsat for svigt og overgreb, mens de havde ophold på institutioner i Danmark.

Først skal en historisk udredning dog undersøge, hvor mange og hvem der har været udsat, før undskyldningen kan gives. Tirsdag har regeringen fremlagt det kommissorium, der ligger til grund for en udredning.

- Det er et mørkt kapitel i vores historie, som vi har pligt til at kaste lys over. Vi må som samfund ikke lukke øjnene for fejl begået i fortiden, men derimod så må vi lære af dem, udtaler social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.

- Hvis det viser sig, at der er grundlag for, at staten giver en undskyldning, skal den falde, siger hun.

Den historiske udredning omfatter tiden fra 1933, da staten overtog ansvaret for forsorgen, til 1980, hvor ansvaret blev udlagt til amter og kommuner.

